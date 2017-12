Gènere

Plataforma pel Dret a Decidir Del País Valencià insta a les empreses i marques per avançar cap a una igualtat de gènere real

Plataforma pel Dret a Decidir Del Pai?s Valencia? insta a les empreses i marques per avançar cap a una igualtat de ge?nere real

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha plantejat a la societat la necessitat que les joguines estiguen lliures d'estereotips de gènere i de sexisme, i ha instat a les empreses i marques per avançar cap a una igualtat de gènere real i ha plantejat a la societat la necessitat que les joguines estiguen lliures d'estereotips de gènere i de sexisme.

Tot argumentant que "Treballem amb l'objectiu d'arribar a una societat igualitària on cada xiqueta i xiquet puga Decidir lliurement la seua joguina i en quin àmbit vol desenvolupar la seua història imaginaria sense cap tipus de condició".

En aquesta línia, la plataforma troba "necessària una sensibilització social d'aquesta realitat desigualitària en la que afrontem el futur si res no canviem, per què les xiquetes i els xiquets han de viure en igualtat d'oportunitats, mitjançant valors igualitaris i cooperatius, i el joc és el primer pas per a fer aquest canvi".