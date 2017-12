Per la República

Penjat a la xarxa el "Lipdub per la República" protagonitzat pel CDR El Farrò del districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona

making-of del "Lipdub per la República"

making-of del "Lipdub per la República"

making-of del "Lipdub per la República"

Aquest vespre s'ha penjat el "Lipdub per la República" protagonitzat pel CDR El Farrò del districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, que ha comptat també amb la participació d'altres CDR del districte. Es va rodar dissabte passat amb una gran participació del veïnat i en dos dies ja està a l'abats de tothom.

El fil conductor són les urnes del passat 1 d'octubre que ens porten a la República, la defensa popular pel dret a decidir davant la repressió, la proclamació de la República, l'empresonament dels jordis i el consellers, com afecta l'aplicació del 155, les mobilitzacions populars per l'alliberament dels presos polítics i ratificació de la República amb la votació del proper 21 de desembre. Tres mesos de lluita en 5 minuts per cohesionar el veïnat en la defensa de la república.