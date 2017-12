21D

Ni un sol Vot Exterior a Mèxic i Ecuador

Tres dies després d'iniciar-se les votacions exteriors per al 21 de desembre, els observadors electorals que actuen en nom dels tres partits polítics pro-independència, projecte impulsat per Catalans al Món, han près nota de diverses anomalies des dels consolats on es troben.

A Mèxic i Equador no ha arribat a cap votant el material de vot, fa dos dies que els consolats registren 0 vots. A Brasil només han arribat algunes paperetes a Rio de Janeiro i Sao Paulo, però cap a la capital, Brasilia. Unes mil persones estan pendents de votar en aquests tres països, a poques hores d'expirar el termini per votar als consolats.

Als Estats Units, a data d'ahir 19 de desembre, als consolat de Nova York i de Boston encara no havia registrat ni un sol vot de la delegació de Tarragona. A Luxemburg tot just van arribar fa poques hores el correu per votar als sol·licitants de vot pregat, i en altres països europeus també està arribant tard.

Una altra de les problemàtiques afegides és que a molts dels consolats on arriben vots per correu des de la setmana passada, el personal funcionari i diplomàtic no està permeten als observadors prendre nota de les arribades, i només dels vots presencials, de manera que no es pot fer un recompte efectiu ni s'estan donant les condicions de transparència.

Els retards en l'enviament del material electoral als votants a l'exterior està essent rellevant, especialment en països de fora de la Unió europea. Sense la documentació que els electors poden rebre única i exclusivament per correu postal, no és possible votar, ja que els consolats no tenen paperetes ni sobres ni els documents personalitzats que acrediten que l'elector pot efectivament votar superada la petició de voto rogado. En alguns casos a més, en no trobar el destinatari a domicili, els carters han procedit a la devolució dels sobres sense deixar notificació i marge de recollida en oficina, segons han denunciat votants Suïssa i Alemanya. També sorgeixen casos de cartes rebudes en mal estat, de manera que els certificats i butlletes contingudes no són vàlides per votar. Es demostra de nou que el sistema de vot pregat a través del servei postal no és ni efectiu ni garantista perquè els ciutadans puguin exercir el seu dret de vot.





Vetllar per al Vot Pregat, que ha incrementat un 63% de 2015 a 2017

Dels 226.381 residents permanents a l'exterior han superar les gestions del Vot Pregat 38.345 catalans permanents (40.320, sumant els temporals) que esperen rebre la documentació i votar tant per correu com a consolat. Cal recordar que en les eleccions catalanes del 27 de setembre de 2015, de les 21.778 persones que esperaven votar només es van recomptar 14.781 vots. Van desaparèixer per tant uns 7.000 vots, un 30%. Aquesta vegada, amb un increment del 63% de peticions de vot per aquests comicis respecte dels de 2015, amb aquest projecte d'observació a consolats s'espera evitar una desaparició tant massiva de vots ciutadans. Cal recordar però que la Junta electoral central no va allargar el termini dels residents temporals, que va expirar dilluns 18 de desembre, i per tant caldrà veure quin percentatge dels poc més de 2.000 electors temporals hauran pogut votar, tenint en compte el dramàtic problema del material electoral que no està arribant a temps als països on resideixen.









Observació electoral exterior en marxa aquest #21D

Fruit de l'impuls i la dinamització de la xarxa Catalansalmon.com, diumenge 17 de desembre a les 11h del matí a Wellington (Nova Zelanda) es va iniciar la primera de les accions coordinades d'observació que mobilitza a 818 voluntaris repartits entre 104 consolats de 60 països on es concentren el 80% dels catalans que viuen a l'exterior. La iniciativa , posada en marxa per primera vegada a fora, ha permès posar en contacte catalans d'arreu amb els tres partits independentistes per tal de permetre la observació, el que a Catalunya seria la figura de l'apoderat. D'aquesta manera es podrà en horari laborable vetllar pel recompte dels sobres que estan arribant ja als consolats amb els vots dels catalans residents a l'estranger. Així, des de diumenge i fins el proper 21 de desembre, els voluntaris aniran fent torns als consolats (es tracta de comicis que coincideixen en dies feiners i es procura cobrir el màxim de temps possible dels 5 dies) i aixecant acta de les inicidències que puguin anar observant.





L'odissea del Vot Pregat

En aquests comicis s'ha tornat a votar de l'exterior a través del Vot Pregat o Voto Rogado fruit de la reforma de la Llei Electoral l'any 2011 aprovada per PP, PSOE i Convergència i Unió. Diversos partits polítics han denunciat en seu parlamentària a Madrid el pèssim funcionament del sistema del voto rogado, amb debats parlamentaris específics. La setmana passada, la Directora General d'españoles al exterior y servicios consulares va admetre que es percep com una dificultat afegida a la cursa d'obstacles que suposa votar des de fora. El govern espanyol no té tanmateix previsió de modificar la llei ara per ara.