Neix la Plataforma per la República amb el manifest “Derrotem el 155, guanyem la República”

Aquest migdia, Carles Riera, que encapçala la llista per demarcació de Barcelona i Albano-Dante Fachin de Som Alternativa han presentat la Plataforma per la República amb el manifest “Derrotem el 155, guanyem la República”

Amb aquesta iniciativa, Carles Riera, espera que l'espai de confluència s'ampliï, també amb els comuns. En referència al partit de Xavier Domènech, Fachin ha deixat clar que "denunciem els relats de l'equidistància i la neutralitat" i ha insistit als comuns o qui sigui que cal actuar sense permís, fer-ho des de baix i que ho faci la gent.

"Si derrotem els 155, guanyem la República"

El manifest de les tres organitzacions, de set punts, advoca per la desobediència "per fer front al mur autoritari i conservador del règim del 78", sumar més sectors de les classes populars per aconseguir una majoria àmplia, i la independència política com a estatus organitzatiu necessari per a una relació entre iguals.

Presentació a LLeida i els propers dies se sumaran una desena d'actes al territori

Avui a Lleida hi haurà un míting amb Bel Olid (CUP), Albano-Dante Fachin (Som Alternativa) i Jordi Rich (Procés Constituent). També hi haurà actes a Barcelona, Badalona, Mataró, Granollers, Girona, Ripollet i Sant Joan de Villatorrada. Hi participaran, entre altres, l’exdiputada de Podem Àngels Martínez, la monja Teresa Forcades o l’economista Arcadi Oliveras. Per part de la CUP hi participaran algunes de les seves cares més visibles, com les exdiputades Gabriela Serra, Mireia Boya i Mireia Vehí.