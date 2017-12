Natàlia Sànchez: “l’ecologisme ha de ser un dels pilars de la República”

Aquest dissabte la cap de llista cupaire per Girona, Natàlia Sànchez, ha afirmat que “l’ecologisme ha de ser un dels pilars de la República”, i ha reafirmat així l’aposta de la formació per la defensa del territori i per un canvi de model productiu i de consum en clau ecològica. En una trobada amb entitats ambientalistes de la demarcació, la candidata s’ha compromès a defensar les reivindicacions ecologistes de comarques gironines al Parlament a partir del 21 de desembre.



Sànchez ha assegurat que “només amb la República podem garantir que no ens trinxin més el territori i avançar cap a la plena sobirania també en qüestions com l’energia, l’alimentació o les infraestructures”. La candidata cupaire ha citat el cas de la llei catalana contra el canvi climàtic, que ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional, com l’exemple que “actualment el marc autonòmic no ens permet donar resposta als grans reptes ambientals que tenim com a país”.



Defensa del Ter

La cap de llista també ha exigit una vegada més el cabal ecològic del riu Ter, i ha denunciat l'espoli hídric que pateix històricament el riu. Així, Natàlia Sànchez ha apostat per una nova política de gestió de l'aigua que tingui en compte el context de canvi climàtic i els límits d’aquest bé natural comú.