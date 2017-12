Natàlia Sànchez (CUP): “Les inversions en grans infraestructures han tapat les prioritats en mobilitat”

La CUP reclama prioritzar el transport públic per solucionar els problemes de mobilitat a comarques gironines

La CUP va presentar ahir, a l’estació de trens de Celrà, les seves propostes pel que fa a infraestructures a comarques gironines. Els tres eixos principals de les propostes de la CUP es centren en oblidar les grans obres sobredimensionades, respectar el mediambient i fer una aposta ferma pel transport públic.



La cap de llista per Girona, Natàlia Sànchez, va denunciar que els anteriors governs “sempre han estat més interessats en promocionar grans infraestructures que en solucionar els problemes bàsics de mobilitat”. Sànchez ha demanat “posar fi” a les grans obres faraòniques, i va anunciar que “des de la CUP farem tot el possible per promocionar un transport públic que solucioni els problemes endèmics de les nostres comarques pel que fa a mobilitat”.



Daniel Cornellà, alcalde de Celrà i segon de la llista de la CUP per Girona, va posar de manifest les mancances que pateixen els municipis de comarques gironines pel que fa a mobilitat. Segons Cornellà, “a comarques gironines sempre se’ns prometen millores que mai es materialitzen, i això acaba afectant el dia a dia dels treballadors i treballadores”.