Natàlia Sànchez (CUP): “La CUP ha vingut a fer política i no a viure de la política”

La CUP-Crida Constituent ha volgut aprofitar la campanya electoral per posar de manifest el seu compromís ètic a favor d’una manera diferent de fer política. Els cinc primers candidats de la CUP per la demarcació de Girona han signat públicament un codi ètic, on es comprometen a favor de la transparència i per la no professionalització de la política.

L’escenari escollit pels candidats cupaires ha estat davant la seu del Partit Popular de comarques gironines, a la Plaça Josep Pla de Girona, on han volgut posar de manifest les diferències entre les dues formacions a l’hora de plantejar l’activitat política.



Per Natàlia Sànchez, cap de llista de la CUP a la demarcació de Girona, “mentre uns veuen la política com una manera d’enriquir-se a nivell personal, nosaltres ho entenem com un compromís amb la ciutadania”. Sànchez, també ha volgut recordar que “alguns candidats de partits que s’autoanomenen d’esquerres porten tota la vida cobrant sous desorbitats”, i ha afirmat que “la CUP ha vingut a fer política i no a viure de la política”.



Daniel Cornellà, número dos per la CUP a comarques gironines, ha afirmat que “materialitzar una República catalana a la pròxima legislatura serà la millor manera per acabar amb un sistema polític espanyol corromput per totes bandes”.

El codi ètic presentat per la CUP recull propostes com la limitació de mandats, la limitació de sou, la renúncia a regals i privilegis o la no duplicitat de càrrecs. A la vegada, la formació cupaire ha volgut recordar que no demana crèdits als bancs, i que per finançar l’actual campanya electoral ha iniciat un projecte de micromecenatge a la pàgina https://donacions21d.cup.cat.

CODI ÈTIC DELS CANDIDATS I LES CANDIDATES DE LA CUP-CRIDA CONSTITUENT

Aquest és el decàleg de principis ètics i d'acció política de la CUP – Crida Constituent, que haurà de complir qualsevol persona representant de la formació al Parlament de Catalunya.

1. Limitació de mandats

Els diputats i diputades de la candidatura podran exercir el càrrec durant un màxim d’una legislatura.

2. Limitació de sous

Totes els càrrecs electes de la CUP rebran el mateix salari independentment de les tasques que realitzin. El sou brut serà 2,8 vegades el SMI. Aquest salari brut podrà ser ampliat, sense superar mai el sou brut màxim de 3,5 vegades el SMI, segons la situació econòmica familiar.

3. Transparència en els comptes i la gestió

La candidatura es dotarà de mecanismes per garantir la màxima transparència en la seva gestió interna, i anualment donarà compte públicament del seu balanç econòmic i d’activitat.

4. Presa de decisions oberta i assembleària i coherència programàtica

Els posicionaments i línies d’acció de la candidatura es decidiran de forma assembleària, i s’habilitaran canals de participació oberts a la ciutadania per discutir les qüestions més rellevants de l’acció institucional. En tot cas, la posició dels diputats i diputades serà coherent amb el contingut del programa electoral de la candidatura, i es podran celebrar assemblees revocatòries si mai aquesta coherència quedi qüestionada en alguna votació o posicionament públic.

5. No es faran crèdits amb entitats bancàries

La candidatura no ha demanat mai ni demanarà crèdits a cap entitat bancària per realitzar la campanya electoral, que es finançarà a partir d’aportacions ciutadans i dels fons propis de les organitzacions que hi participin. Es farà públic el cost de la campanya i l’origen dels recursos que s’utilitzaran per dur-la a terme.

6. Renúncia a regals i privilegis pel fet de ser càrrec electe

Els diputats i diputades renunciaran a qualsevol privilegi o obsequi que puguin rebre pel fet de ser càrrecs electes, excepte en el cas d’eines de treball relacionades amb la tasca institucional.

7. No duplicitat de càrrecs

Els diputats i diputades de la candidatura no tindran duplicitat de càrrecs en altres institucions.

8. Suport als moviments socials

La candidatura col·laborarà en la dinamització dels moviments socials de comarques gironines, participant activament en els moviments populars i donant suport a les seves iniciatives i demandes.

9. Compromís amb una República social

Els i les representants es comprometen a defensar els resultat del referèndum de l’1 d’octubre, i fer tot el possible per materialitzar una República catalana, democràtica i social.

10. Consum responsable i contractació ètica

En la seva tasca diària i a l’hora d’organitzar activitats, la candidatura prioritzarà l’ús de béns i serveis basats en criteris ètics i responsables des del punt de vista social i ambiental.

Girona, 15 de desembre del 2017