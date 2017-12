21D

Més de 7.500 persones faran d'apoderades de la CUP-CC a les eleccions al Parlament

Un total de 7.545 persones s'han apuntat fins a aquesta passada mitjanit per exercir com a persones apoderades de la CUP-Crida Constituent a les properes eleccions al Parlament del 21 de desembre.

Gairebé dues terceres parts de les persones inscrites per fer d'apoderades dijous 21 -un 63%- no consten al cens de militants i simpatitzants de la CUP i només un 20,7% són militants de manera oficial. Territorialment, un 73,4% són persones han demanat ser apoderades a la circumscripció de Barcelona, seguida de Girona (11,5%), Tarragona (10,2%) i Lleida (5%).

Les persones que s'han apuntat passen un procés de validació per part de les assemblees locals de l'organització i les que ja ho han estat han començat a rebre avui els primers correus electrònics de coordinació.

A més, aquestes persones apoderades podran participar al recompte alternatiu Tu votes, tu comptes que impusa l'ANC i els Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) amb la col·laboració de la CUP davant la possibilitat que aquestes eleccions il·legítimes del 21D no ofereixin les garanties democràtiques necessàries en estar imposades per l'Estat Espanyol i l'article 155. També davant aquesta situació, la CUP-CC ha realitzat entre el 22 de novembre i el 10 de desembre la crida en obert per aplegar el màxim de persones apoderades per aquestes eleccions per intentar garantir un mínim de transparència i evitar al màxim els fraus.