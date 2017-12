#OMPLIMBRUSSELES

Més de 30 mitjans a la presentació de la manifestació a Brussel·les

L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han organitzat una roda de premsa a Brussel·les per presentar la manifestació i explicar la situació a Catalunya.

Més de trenta mitjans han escoltat Agustí Alcoberro, vicepresident de l’ANC, Francesc Bellavista, membre del Secretariat Nacional de l’ANC i Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium. El vicepresident de l'ANC ha assegurat que la manifestació serà la més gran dels últims anys a Brssel·les i que ja hi ha uns 250 autocars en marxa. Alcoberro ha agraït a les institucions belgues la bona acollida i la comprensió a l'hora d'organitzar la manifestació. El vicepresident de l’ANC ha recordat que la societat civil de Catalunya sempre s’ha manifestat de manera pacífica i democràtica, però que l’Estat espanyol no volia i no vol negociar. Recordant el referèndum del dia 1 d’octubre, Alcoberro ha destacat que la resposta de l’Estat espanyol va ser violència i repressió. “Els drets fonamentals, com dret d’expressió, dret de manifestació o dret de debatre, els drets europeus s’estan violant i per això demanem a Consell Europeu i a Comissió Europea que asseguri l’exercici de la democràcia a Espanya” ha dit Alcoberro i ha acabat recordant que catalans sempre han estat i són europeistes.

Al seu torn el vicepresident d’Òmnium Cultural ha dit que els manifestants són a Brussel·les per “denunciar que l'Estat espanyol té presos polítics i vulnera drets bàsics com la llibertat d'expressió. Principis bàsics de la fundació de la Unió Europea" i per recordar que “els catalans sempre hem demanat la llibertat des del diàleg". També ha agraït als partits europeus i membres del Parlament Europeu el suport que han mostrat al favor del procés.

Al final, Francesc Bellavista, membre del Secretariat Nacional de l’ANC i coordinador de la Comissió d’Incidència Internacional de l’ANC, ha explicat el recorregut la manifestació. El punt de trobada és l’entrada al Parc du Cinquantennaire. La manifestació començarà a les 11.30 h i durarà aproximadament 3 hores. Els manifestants passejaran per Avenue de la Renaissance, Rue Stevin i Chaussée d'Etterbeek per arribar a Place Jean Rey on s’acabarà la manifestació amb un acte polític.