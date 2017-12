1-O

Les urnes solidàries tornen a Sant Miquel de Cuixà

El 16 de desembre un centenar de persones varen participar a Sant Miquel de Cuixà a l'acte proposat pel Comitè de Solidaritat Catalana. L'endemà un gran nombre de persones van demanar més urnes. No n'hi havien més.

D'ençà, han aconseguit unes 200 més per un nou acte, el dijous 4 de gener entre les 2 i les 4 de la tarda a Sant Miquel de Cuixà. Les condicions per adquirir-les no han pas canviat. Les urnes se cedeixen per un mínim de 50€ (millor si podeu posar 60, 70, 100... o més). La integralitat de diners recollits aniran a la caixa de solidaritat que hem constituït a Catalunya Nord.

Es poden adquirir també les brides per a 10€/unitat. Les brides són també les originals, les que tancaven les urnes, les que obren les portes a la República, hi és mencionada la data de l'1-O.

Per a obtenir una urna de la República, una urna solidària

des de l'estat francès: enviant un xec de 50 euros o més a l'ordre

"Catalunya Nord per la Independència- Comitè de Solidaritat"

23 avinguda del Lceu

66000 Perpinyà

Des d'un altre estat fent una transferència al compte FR76 1710 6000 2330 0062 2902 252

Code BIC - Code swift: AGRIFRPP871

IMPORTANT: el nombre d'urnes serà limitat a 3 per persona.