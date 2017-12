La teva pàtria

La teva pàtria són dos robocops uniformats resguardant un camió a les portes d’un museu amb un esclaridor VIV ESPAÑA de fons. La teva pàtria és la que portes a Lleida manu militari, però oblides passejar-la pels museus de Madrid, Toledo i Saragossa, on també hi ha obres de Sixena. Catalanofòbia? Oi tant que sí, a doll, pel broc gros i des de fa segles: és l’odi invisible que ara galopa en forma de l’article 155.

La teva pàtria és la que prohibeix als avis de Reus manifestar-se pels presos polítics. És la pàtria que, folla de despotisme, també censura el groc, els llaços a TV3 i les pancartes pels presos. Però aquesta mateixa pàtria és la que permet que els feixistes de Democracia Nacional vomitin la seva violència davant de la seu de la CUP. És l'extrema dreta rebentant cares dia sí, i dia també, i que aquí no passi res. Sabeu per què? Perquè ho fan en nom de la teva sagrada pàtria, hòstia.

La teva pàtria va amb placa, porra i escopeta del calibre 12 per disparar bales de goma contra la gent que vol votar. La teva pàtria és l'ull rebentat de Roger Español, els 1066 ferits de l'u d'octubre i un policia saltant sobre una dona. Però la teva pàtria també són els 800 alcaldes imputats, les dues-centes webs tancades i les revistes d'Òmnium segrestades. Això és la teva pàtria. La que truca de matinada a registrar pisos i naus buscant ordinadors, urnes i paperetes. La que punxa telèfons i fa seguiments a parelles, pares i fills de polítics independentistes. La teva pàtria és la que empresona mig Govern i n'envia l'altre mig a l'exili. És la que segresta els dirigents d'Òmnium i l'ANC. La mateixa pàtria que impedeix al petit Amat, que no té ni un any de vida, que son pare, Jordi Cuixart, li besi la galtona abans d'anar a dormir. Aquesta és la teva maleïda pàtria.

La teva pàtria és la que dicta odi en forma de titular de premsa. I després en diuen periodisme, els desgraciats. La teva pàtria és «The Nota» i «El separatismo pasea su odio a España por las calles de Bruselas». És la de la propaganda de Paco Marhuenda, David Alandete, Susana Griso i Enric Hernàndez, totes les cares d'una mateixa cosa: el Todo por la Pátria del front mediàtic. La teva pàtria és OK Diario, Libertad Digital i la borratxera nacionalista dels Alberts Boadella, Rivera i de l'Alejo Vidal-Quadras. La teva pàtria és la mentida del «no nacionalisme» reivindicada a unes manifestacions amb més banderes que persones. Aquesta és, la teva miserable pàtria.

La teva pàtria és la que diu que el feixisme no se l'ha de despertar, que si ho fa, és per culpa de l'independentisme, no pas per l'enganyifa de la transició i la teva merda de nacionalisme, que ha de trepitjar als altres per poder sobreviure. És la mateixa pàtria per la qual es recullen 30.000 signatures en un sol dia a la Puerta del Sol de Madrid. Per acabar amb la corrupció? No, per eliminar el català de les escoles dels meus fills. Aquesta és la teva pàtria i em repugna. Em repugna perquè vol vèncer, no convèncer, perquè té set de venjança, d'odi i de matança. La teva pàtria parla de cosir ferides a la societat, quan l'únic que ha calgut cosir han estat els caps dels nostres avis que vau rebentar durant l'u d'octubre. Confita't tu la teva pàtria, però no tornis a dir-me que també és la meva. La meva pàtria no imposa, no segresta i no odia, la meva pàtria, senzillament, només és de qui la tria. Només és de qui l'estima.