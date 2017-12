Espoli cultural

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià el retorn del patrimoni valencià

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim s'ha sumat a la iniciativa pel retorn del patrimoni valencià i ha denunciat que el govern espanyol s'ha aprofitat de la suspensió de l'autonomia i la vigència de l'article 155 de la Constitució per a facilitar l'eixida de les obres cap a l'Aragó.

També ha remarcat que, el senador per Compromís Carles Mulet ha registrat una bateria de preguntes al govern espanyol sobre aquest procés, per a establir paral·lelismes amb el patrimoni històric i artístic valencià que ha estat saquejat del país. Destaca els casos de la Dama d'Elx o del conjunt artístic tret del convent de les Caputxines de Castelló, amb moltes obres catalogades com a BIC, que foren traslladades al convent de l'ordre a Barbastre, justament al mateix bisbat de nova planta que ha reclamat les obres de Sixena. "No s'ha d'oblidar que el conjunt de les obres provenen de les donacions de la gent de Castelló" ha puntualitzat Decidim.

Tot i afegint que, "encara més tenebrós és l'espoli de milers de documents públics i privats perpetrat pel règim franquista després de la Guerra Civil, i que foren utilitzats per la "Causa General" que serví per a represaliar, empresonar i executar milers de persones al País Valencià. Tots aquests documents estan dipositats a l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola a Salamanca, traslladats des de l'Arxiu Històric Nacional de Madrid amb Aznar com a president del govern. Després que la Generalitat de Catalunya afrontà una llarga batalla política i legal per a recuperar els seus documents, els espoliats a les institucions i persones particulars valencianes continuen allà".

Pel que fa suport a la iniciativa pel retorn del patrimoni valencià, Decidim considera que la "doble vara de mesurar les coses que té el PP" només es podria aplicar a les justificacions de la seua delegació valenciana per al que és el criteri únic de sempre: centralitzador, extractiu, espoliador. És el cas del patrimoni històric i cultural que mai ha estat venut ni cedit, sinó que se l'han apropiat mitjançant el poder i la força per a fer-ho.

En tot cas, i sense por a les contradiccions, Decidim assenyala que "el criteri a defensar per l'estat espanyol ha estat i és el de l'apropiació del nostre patrimoni, fent servir la llei o instrumentalitzant la justícia sempre que ha calgut i passant per sobre del nostre dret a decidir".