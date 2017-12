La nova Llei d’Urbanisme obre la porta a urbanitzacions que s’havien descartat

Una disposició de conseqüències imprevisibles. Una vegada més s’ha legislat sense preveure les conseqüències, cas per cas, de molts d’aquests sòls. La llei Matutes podria aconseguir que llocs que es van protegir el 2008, com Cala Blanca o Monport (Andratx) s’acabin edificant total o parcialment tot i estar en zona UNESCO. Es desconeix també què passarà ara amb llocs com Pinars de Bonaire (Alcúdia), Bens d’Avall, Port des Canonge (Sóller), Es Guix (Escorca), Can Llaudis, Can Tomàs, Cala Gració, Cap Negret, Sant Rafel (Eivissa) etc. que podrien tornar a ser urbanitzacions potencials.

Més urbanització, amnisties i pròrrogues. La llei Matutes no acaba aquí, perquè amb els vots de PSOE-MES i PODEM ara es podran prorrogar llicències caducades fins i tot dins Espais Protegits, tornar a edificar dins urbanitzacions que no tenen clavegueram o legalitzar urbanitzacions il·legals, com han denunciat el GEN i el GOB. Res de tot això no era al text inicial, que prometia racionalitat urbanística, però que una vegada més, com va passar amb la llei turística, s’ha anat modificant pel camí per acontentar interessos, permetre pilotades, amnisties i requalificacions milionàries.

Un marc inestable i arbitrari. La llei té aspectes positius, com el fet que els agroturismes ja només es podran fer en explotacions agrícoles i ramaderes preferents, es destina més percentatge de sòl a habitatge públic, té intenció de millorar la disciplina o impedeix la urbanització de Ses Variades a Sant Antoni. Les modificacions de darrera hora però, han empitjorat la llei fins al punt que s’ha renunciat a tenir un marc urbanístic més estable. El cúmul d’interessos que hi ha acabat influint, haurà aconseguit mantenir o afegir més incertesa i un marc inestable que en molts de casos acabarà als jutjats. En definitiva, la Llei d'Urbanisme que acaba d'aprovar el Parlament, lluny de ser una passa per ordenar i millorar el territori, s'ha acabat convertint en un veritable despropòsit, plena d'excepcions que probablement tenen nom i llinatges. Un fet que torna a demostrar la manca de voluntat del Pacte, i especialment del PSIB, per canviar les dinàmiques depredadores del territori a les Illes Balears. No és una “bona llei” esquitxada per la Dt14, com afirmaven MÉS i Podem el dia de la seva aprovació.

Terraferida