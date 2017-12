EUA-SÈRBIA-TURQUIA

La Fiscalia turca demana quatre anys de presó pel jugador de l'NBA Kanter per "injúries al president"

La Fiscalia d'Istanbul va sol·licitar dimecres passat una pena d'entre un i quatre anys de presó per Enes Kanter, jugador turc de l'NBA, per "injúries al president", en referència a uns missatges del seu compte de Twitter, difosos al maig de 2016 (va twittejar que Erdogan "era el nou Hitler").La Fiscalia va obrir al juny de 2016 una causa contra Kanter, resident a Estats Units, per presumptes "injúries al president", Recep Tayyip Erdogan, però només ara ha completat l'escrit de l'acusació, informa l'agència semipública turca Anadolu.

D'altra banda avui Sèrbia ha extraditat a Turquia a un activista kurd, Cevdet Ayaz, malgrat que el Comitè de les Nacions Unides contra la tortura afirmava que Sèrbia no ho havia de fer per la possibilitat de qui sigui torturat. L'activista polític kurd i la víctima de la tortura han estat condemnats a 15 anys de presó a Turquia per actes contra l'ordre constitucional del país.