model de ciutat

La FAVB retreu a Colau haver cedit per fer una ordenança de terrasses a mida dels restauradors

Anys de reunions i processos participatius per acabar firmant per sorpresa i d’esquenes a les entitats veïnals un pacte per modificar l’ordenança de terrasses on es dona prioritat als interessos privats. La Comissió d’Espai Públic i Terrasses de la Favb ha valorat molt negativament en roda de premsa que l’Ajuntament de Barcelona hagi firmat un acord fet a mida dels interessos del Gremi de Restauració i ha anunciat aquest dijous 14 de desembre que congela la seva participació en la comissió tècnica de terrasses per no donar legitimat a un compromís pactat als despatxos.

La presidenta de la Favb, Ana Menéndez, ha lamentat que “es comprometi l'espai públic per interessos de privats” i ha recordat que el procediment utilitzat en el cas de les terrasses segueix el mateix patró que en la polèmica aprovació del projecte de l’Espai Barça: els lobbies són els que han dictat l’agenda del consistori en detriment de la participació del veïnat. Des de la Favb s’ha criticat amb duresa l’acord sobre terrasses fet públic el passat 5 de desembre al considerar-lo un “tallar i enganxar” de les propostes del gremi. “Els partits han de garantir el dret a l’espai públic i aquest pacte és una subordinació als interessos privats del gremi”, ha afegit el vicepresident de la Favb Joan Balañach.

Davant d’aquesta decisió, agreujada perquè les entitats veïnals ni tan sols han pogut veure el contingut de l’acord firmat, la Favb ha decidit desvincular-se de la comissió tècnica de terrasses al considerar que la presència dels restauradors en aquest òrgan està sobrevalorada en relació amb la de les entitats veïnals. “No volem legitimar un pacte que és lesiu per als interessos públics”, ha remarcat Balañach deixant clar que l’ocupació que genera aquest sector és precària i que la possibilitat d’ocupar més espai que inclou l’acord en els llocs més emblemàtics “prioritzarà els grans operadors en detriment del petit comerç”.

Des de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), el portaveu Dani Pardo, ha acusat l’alcaldessa, Ada Colau, d’haver caigut “en la trampa del lobby de la restauració fent-nos creure que aquest pacte és el millor per a tothom”. Per la seva banda, la portaveu de Carrers per a Tothom, Montserrat Garcia, ha criticat el reduccionisme intencionat que s’ha fet de la polèmica modificació de l’ordenança de terrasses. “Parlem de drets i de convivència. No és un debat sobre terrasses. El dret a l’accessibilitat de l’espai públic ha de ser una línia vermella i tots els partits estan donant legitimitat a situacions discriminatòries”, ha conclòs.