La CUP respon Planagumà que l’agenda social de comarques gironines només es podrà aplicar amb la República

La CUP-Crida Constituent ha respost als candidats de Catalunya en Comú Podem, que ahir des de Girona van tornar-se a desmarcar de les opcions favorables a la República, i van reivindicar la seva equidistància entre l’independentisme i el bloc del 155. La cap de llista cupaire per Girona, Natàlia Sànchez, ha lamentat que Catalunya en Comú Podem hagi renunciat a sumar a favor de la República, i ha alertat que “el 21-D Catalunya triarà entre canvi republicà i statu quo autonòmic” i que “no s’hi valen mitges tintes”.

En aquest mateix sentit, Natàlia Sànchez ha demanat al cap de llista dels comuns per Girona, Llorenç Planagumà com pensen aplicar l’agenda social que està defensant aquests dies per a les comarques gironines, si el TC tomba qualsevol avenç legislatiu en matèria d’igualtat i reconeixement de drets bàsics”. “Dins l’autonomia no és possible fer passos efectius per recuperar la sobirania que hem perdut en les darreres dècades”, ha conclòs la cap de llista cupaire.

Natàlia Sànchez també ha volgut fer un emplaçament directe als votants dels comuns, i ha demanat “un vot de confiança a totes aquelles persones de comarques gironines que se sentin d’esquerres i que realment vulguin canviar les coses”.