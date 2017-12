La CUP reivindica “la fermesa i la coherència” dels seus càrrecs municipals com a aval per una República “efectiva i al servei de la gent”

La CUP-Crida Constituent ha reivindicat la seva tasca municipalista per exemplificar “la manera de fer política transparent i participativa i les polítiques de garantia social” que defensarà a partir del 21-D. En una roda de premsa davant de l’Ajuntament de Celrà, han destacat que “la fermesa i la coherència demostrada pels càrrecs municipals de la CUP és un aval a l’hora de garantir una República efectiva i al servei de la gent”.

L’alcalde de Celrà i número 2 de la candidatura, Dani Cornellà, ha reivindicat les polítiques de transformació dels governs gironins de la CUP en matèries com la participació ciutadana, la promoció de les energies netes o el combat contra la pobresa energètica, entre d’altres. “Davant la suspensió de lleis socials per part del TC i les imposicions de l’Estat contra els nostres pobles, hem municipalitzat serveis i hem posat per davant els drets de la gent”, ha exposat Cornellà.

Per la seva banda, l’alcalde de Verges i número 6 de la llista cupaire, Ignasi Sabater, ha recordat que “els càrrecs electes de la CUP han actuat amb valentia i fidelitat a les institucions catalanes i a la voluntat popular” i ha advertit que “continuar amb aquesta actitud serà l’únic que permetrà materialitzar la República i superar l’embat autoritari de l’Estat”. Sabater també ha defensat l’oportunitat d’activar una assemblea de càrrecs electes que reforci la “institucionalitzat pròpia” i el paper dels municipis en el desplegament de la República.