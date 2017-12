21D

La CUP escull Sant Carles de la Ràpita per a celebrar el su darrer acte central al Montsià

La CUP a les Terres de l’Ebre va celebrar, a Sant Carles de la Ràpita, l’acte central de campanya a la comarca del Montsià, població on la Guardia Civil va carregar amb més duresa durant el Referèndum de l’1 d’octubre. Més de 150 persones van assistir a un acte on no van faltar les referències a «la resistència popular» exercida per la gent el matí de l’1 d’octubre quan la Guardia Civil va arribar al Pavelló Municipal i va desplegar la seva força. Així, com a inici, es va projectar el vídeo «Rebels» relacionat amb el dia del Referèndum.



L’acte va comptar amb la presència d’Èrica Bel, cap de llista ebrenca, Jordi Salvia, candidat a la llista de Barcelona, Eulàlia Reguant, ex diputada al Parlament i Xavi Milian, cap de llista per la demarcació de Tarragona.



Èrica Bel, en la primera intervenció, va afirmar que «la CUP-CC vol donar resposta al mandat popular de l’1 d’octubre i, per això, hi serem el 22D per fer efectiva i desplegar la República Catalana» tot recordant que «serà feminista o no serà, ja que la violència contra les dones ha de ser una qüestió d’estat. A més, va afegir que «la fractura social que algunes diuen no l’ha creat l’independentisme sinó els 23.000 milions d’euros que acumulen les 10 famílies més poderoses del país».



Per la seva part, en Jordi Salvia va fer un repàs de totes les lleis i decrets anul·lats o suspesos pel Tribunal Constitucional espanyol i va demanar el vot tot afirmant que «cal fer fora l’adminstració colpista que ha ocupat l’administració catalana» ja que «el 21D hem d’escollir entre República o barbàrie».



En el torn d’Eulàlia Reguant, va apel·lar a la unilateralitat com a «única via col·lectiva per a desplegar la República i la cooperació, suport mutu i l’alegria rebel com a la força per a materialitzar-la». Va concloure afegint que «allò que uneix el poble català amb l’espanyol no és la imposició, la bandera o el rei sinó que totes som classe treballadora».



Per acabar, Xavi Milian va dir que «la CUP-CC som garantia de no retrocedir» i va demanar a ERC i JuntsXCatalunya que fossin clars en allò que volen fer a partir del 22D. De totes maneres, va recordar que «les institucions per si soles no són suficients per a defensar i desenvolupar la República i que cal que el poble crei estructures de poder popular per treballar de tu a tu amb el Govern que surti escollit». «Allò que va començar al carrer, és al carrer on ha d’acabar».



L’acte va comptar amb actuacions musicals i va acabar amb diverses integrants de la CUP a sobre de l’escenari amb els cartells de la campanya electoral.