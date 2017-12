Antimilitarisme

La CUP de Tarragona demana a l’Exèrcit que marxi, es dissolgui i no en torni cap altre

En els darrers dies, Tarragona ha pogut veure de forma clara què vol dir “restablir la normalitat” gràcies al 155. Ho ha pogut veure a través del desplegament de la campanya militarista “Eagle Eye”, gràcies a la qual els carrers de la ciutat han pogut “gaudir” de la presència de militars armats amb armes llargues i vehicles de guerra. La “normalitat” és l’excepció perquè mai abans, en el segle XXI, hi havia hagut tants militars fent tombs pels nostres carrers.

El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA) ha donat les dades de les maniobres, les quals suposen el desplegament de 350 militars a l’Aeroport de Reus i 200 més a Tarragona, als quals se n’havien d’afegir 100 més per dijous amb sis avions Eurofighter. El que no sabem, amb dades fiables, és quants diners llençats a la brossa han suposat aquestes maniobres militars i seria una dada interessant de saber.

Els militars, en contacte amb la premsa, han explicat que aquestes maniobres no tenen res a veure amb les eleccions que es portaran a terme a Catalunya el dia 21 de desembre, però no cal ser gaire intel·ligent per tenir clar que la presència de militars armats pels carrers amb la bandera borbònica, va molt d’acord amb tres partits que es presenten a les Eleccions i molt en desacord amb altres.

Mentre el color groc s’ha prohibit arreu, en llaços i bufandes, les armes llargues i els militars armats caminant enmig de la gent són perfectament legals i d’acord amb unes eleccions que l’Estat ha muntat per donar legitimitat al seu cop d’Estat que va dissoldre el Parlament i va enviar el Govern a presó i a l’exili. La Mussara, l’Aeroport de Reus, la Rambla Vella de Tarragona, el carrer Pere Martell, les Gavarres i molts altres llocs del Camp i la ciutat de Tarragona han vist, sorpresos, com desenes de militars omplien de referents de guerra els espais ciutadans de pau.

Des de la CUP de Tarragona demanem la retirada de l’Exèrcit de les nostres terres i el seu replegament a on no facin mal a ningú. No volem que se’n vaign perquè en vinguin uns altres de “propis”, sinó que volem que pleguin. Acte seguit, podrien dissoldre’s com a exèrcit i segur que tota la societat en sortiria guanyant, començant per qui ara vesteix uniformes militars i obeeix ordres sense solta ni volta i quan intervenen ho fan, sempre, contra el que ells diuen que és “el seu poble”.