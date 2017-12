Ensenyament

La CUP de l'Alt Urgell amb l'Escola catalana

Las CUP de l'Alt Urgell ha manifestat el seu suport total a la comunitat educativa que està essent atacada i amb la vista posada en el desplegament de la República i l’obertura d’un procés constituent ens volem posicionar de forma clara a favor d’una educació pública, popular, de qualitat i arrelada al territori.

La formació defensa de forma clara el model d’immersió lingüística, com a model d’èxit a nivell de resultats acadèmics i de cohesió cultural i social. Alhora volem mostrar el nostre suport als docents que estan essent assetjats per realitzar la seva feina amb una pressió social i de ràtios altíssima.

Així com també de forma clara les escoles rurals, com a part imprescindible del sistema educatiu en un territori rural com el Pirineu, que juguen un paper fonamental per a la vida de les valls i els seus municipis. Denunciem que les escoles rurals no nomes no han rebut el suport necessari per part del govern català sinó que de forma incomprensible, han rebut l’assetjament per part del Departament. Volem mostrar així tot el nostre suport a la directora de l’Escola Rosa Campà de Montferrer i Castellbó i exigir el cessament del Director Territorial d’Ensenyament, Miquel Àngel Cullerés.

En el marc del procés constituent a partir del 21D, es mostren decdits a posar sobre la taula la necessitat de pensar i construir des del Pirineu un sistema educatiu arrelat al territori que respongui a la situació i a les necessitats reals dels infants i joves pirinencs. Permetent i potenciant noves formes pedagògiques que desenvolupin competències per la vida i buscant la forma per evitar que viure al Pirineu esdevingui un peatge insalvable per tal de realitzar estudis superiors i no obligatoris.