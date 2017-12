La CUP-Crida per Girona es decanta pel “no” al pressupost municipal del 2018

La CUP-Crida per Girona ha organitzat per demà divendres a les 18h al centre cívic del Barri Vell, una assemblea oberta sobre el pressupost municipal de Girona per al 2018. Com cada any, la formació obre un espai d’informació i debat perquè la ciutadania gironina pugui conèixer de primera mà els comptes anuals i dir la seva respecte al posicionament que ha de prendre la CUP-Crida per Girona a l’hora de votar el pressupost al plenari.

Pel que fa a la proposta del govern, des del grup municipal consideren que és “continuista” i que no respon a les nececessitats de la gent i dels barris”. Per aquesta raó, demà a l’assemblea oberta els regidors i les regidores cupaires proposaran que el dilluns al Ple municipal la formació voti en contra de la proposta.

D’una banda, la CUP-Crida per Girona considera que cal reduir les despeses destinades a personal eventual i grups municipals, així com diverses partides de comunicació i relacions internacionals, que consideren “sobredimensionades”. D’altra banda, creuen que cal fer una aposta clara per les polítiques d’acció social per donar solucions a problemes estructurals com l’habitatge, o la pobresa energètica, i per això proposen l’ampliació de partides ja previstes i la creació de noves partides com el Pla local d’habitatge o Pla d’ampliació del parc d’habitatge social.

Pel que fa a model econòmic, els cupaires aposten per reduir diverses partides destinades a la promoció turística i crear partides per promoure l’economia solidària i sostenible, així com augmentar la dotació prevista per la partida de cooperativisme que ara mateix troben “testimonial”. Quant a la política ambiental, la formació lamenta l’augment de despesa vinculada a l’actual model que consideren “caduc i insostenible”, i aposten per crear la partida “Pla de recollida porta a porta” que permeti engegar un pla ambiciós per estendre aquest sistema a tota la ciutat.

Finalment, els cupaires insisteixen en la necessitat de fer més transparents i participatius els pressupostos, per això demanen que s’hi faci constar el compromís de realització d’una audiència pública prèvia a l’aprovació definitiva dels comptes, com també altres mecanismes d’informació i participació ciutadana que serveixin “per implicar realment la ciutadania li les entitats en la gestió dels recursos municipals”.