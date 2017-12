La CUP crida a mobilitzar-se per evitar que el bloc del 155 imposi “repressió i polítiques al servei dels poderosos”

La CUP-Crida Constituent ha fet una crida a la mobilització en el tram final de la campanya per electoral “per evitar que el bloc del 155 imposi les seves polítiques repressives, recentralitzadores i al servei dels poderosos”. Ho ha assegurat la cap de llista de la formació per Girona, Natàlia Sànchez, en una visita al mercat de Banyoles acompanyada dels també candidats Dani Cornellà i Non Casadevall.

La formació ha recordat que les eleccions del 21-D se celebraran en un context d’anormalitat democràtica, i ha denunciat la persecució política a què és sotmès el sobiranisme per part de la junta electoral i el sistema judicial espanyol. Per això, segons ha assegurat el regidor banyolí Non Casadevall “cal un esforç extraordinari per revertir l’estratègia de l’espanyolisme i convertir el 21-D en un bumerang democràtic a favor la República”.

Natàlia Sànchez ha assegurat que “la triple aliança del 155 pretén imposar un autèntic retrocés en clau nacional i social i apuntalar l’statu quo que els darrers mesos havíem aconseguit esquerdar”. Davant d’això, la candidata cupaire ha instistit que “cal recuperar l’esperit de l’1 d’octubre per materialitzar la República social que necessita el país”.