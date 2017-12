21D

La CUP-CC denuncia diversos atacs a persones i material electoral davant la fiscalia de delictes d'Odi

Des de l'inici de la campanya electoral al Parlament de Catalunya, el passat 5 de desembre de 2017, s'han produït una sèrie d'atacs continus i reiterats contra la propaganda electoral de la CUP-CC, robatori de pancartes, arrencada de cartells, trencament de material propagandístic, aquests fets l'acció més greu dels quals va ser l'agressió a un militant de la CUP-CC a Salt, han tingut en el dia d'avui un nou episodi en el qual afortunadament s'ha pogut identificar l'autora.



La denúncia s'ha presentat acompanyada d'un vídeo en el qual es pot observar una persona arrencant i trencant uns panells informatius disposats per a la col·locació de propaganda electoral en l'avinguda Diagonal de Barcelona. En aquests panells quan es produeix l'acció hi ha penjats cartells de la CUP-CC. Posteriorment al trencament dels panells informatius, aquesta persona puja a una furgoneta blanca de la qual es pot llegir perfectament la matricula. En el vídeo es pot apreciar com també porta mes cartells de la CUP que han estat arrencats de la seva ubicació original.

Aquesta acció de caràcter violent suposa un atac frontal als principis bàsics d'una democràcia, al principi de pluralisme polític i té com a únic objectiu difondre i atacar en virtut de la ideologia, incitant a l'atac a totes aquelles persones que comparteixin la ideologia de la CUP-CC.



Aquesta acció constitueix un clar atac a una de les formacions que concorren als comicis electorals del proper 21 de desembre. Aquests fets poden ser constitutius d'un delicte electoral recollits en l'Art. 144 LOREG així com un delicte d'odi recollit en el codi penal mentre que incita i promou l'odi, l'hostilitat i la violència contra un partit polític, en aquest cas contra la CUP-CC i l'esquerra independentista.