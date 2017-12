18D Persones migrades

La comunitat educativa organitza una “marea blava” en defensa dels drets de les persones migrades i refugiades

La Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades #ObrimFronteres, creada ara fa un any amb l’objectiu de treballar plegats a favor de les persones migrades i refugiades, fa una crida a entitats, col·lectius i centres educatius d'arreu del territori a mobilitzar-se conjuntament el proper dilluns 18 de desembre en motiu del Dia Internacional de les Persones Migrades.

L'acció unitària consisteix a crear una “marea blava” com a símbol del Mar Mediterrani, on milers de persones migrants i refugiades han perdut la vida. Per això animen alumnat i personal docent a concentrar-se als patis o a l'exterior dels centres amb una samarreta blava. També està previst que es llegeixi un manifest (primària i secundària) en defensa dels drets de les persones migrades i refugiades.

La iniciativa té com a objectius fer visible “la crisi humanitària més gran des de la II Guerra Mundial” i denunciar el paper “còmplice” de les institucions i governs europeus: “La Unió europea i els seus estats membres no estan facilitant que les persones puguin arribar a Europa d’una manera legal i segura, tot el contrari: cada dia hi ha més murs i més entrebancs. I la gent ha d’arriscar la seva vida al Mar Mediterrani”, exposa la Xarxa al manifest, que xifra en més de 30.000 les persones que han perdut la vida des de l'any 2000 intentant arribar a Europa a través del Mar Mediterrani.

L’acció està prevista dilluns a les 11 h a prop dels centres escolars o als patis dels mateixos centres i es podrà seguir a les xarxes socials amb les següents etiquetes: #18D #NoOblidem #EducacióiRefugi

A la Xarxa han confirmat la seva participació més de 25 centres educatius, que a més han preparat amb l'alumnat (al voltant de 5300 infants i joves) accions de sensibilització entorn dels drets humans, les migracions, l'asil i el refugi.