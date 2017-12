Nit de la Cultura 2017

L'OCB lliura el premi Gabriel Alomar a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez durant la Nit de la Cultura a Palma

Hores abans Carme Forcadell havia defensat la llibertat dels Jordis durant la seva visita al Parlament balear

El Teatre Principal de Palma ple de gom a gom ha acollit aquest dijous la 55è edició de la Nit de la Cultura de l'Obra Cultural Balear (OCB) pel lliurament dels premis 31 de Desembre. El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i a l’ex-president de l’ANC, Jordi Sànchez, han rebut el premi Gabriel Alomar amb els assistents dempeus i "crits de Llibertat!". El portaveu d’Òmnium, Marcel Mauri, i la tresorera de l’ANC, Núria Guillaumes, han recollit el premi. Per la seva banda, Carme Forcadell que els Jordis "fa 73 nits que són tancats a la presó".

El president de l'OCB, Jaume Martí i Tomeu, en el seu discurs també ha tingut paraules emotives per a l'Oriol Junqueras i Joaquim Forn que "també fa 56 dies que estan tancats arbitràriament. Per als 4, exigim el seu alliberament immediat". El seu parlament ha clos amb paraules de d’Andrés Estellés i Josep M. Llompart, "Una ciutadania culta sí que pot afirmar, com Vicent Andrés Estellés, que No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Per tant, treballem tots incansablement en aquest sentit perquè, al cap i a la fi, la cultura és el cancell de la llibertat.

Per acabar, deixeu-me passar d’Andrés Estellés a Josep M. Llompart, que va presidir l’Obra Cultural del 1978 al 1986 i de qui el 2018 celebrarem el seu any. El lema escollit per la Comissió que en tindrà cura és Mai no et deturis, el primer vers d’un poema que diu:

Mai no et deturis:

no hi ha fi ni principi.

Però les roses

cada cop més vermelles

les passes t’encatifen.

Així doncs, no ens deturem mai de construir futurs que ens dignifiquin costi el que costi, arriscant-ho tot, si cal, com ho han fet exemplarment totes les persones acuitades judicialment per manifestar el seus desitjos de llibertat. Jordis, no sou aquí però sentim el vostre alè i per això volem que aquesta Nit de la Cultura sigui tota vostra".

Premis

El premi Francesc de Borja Moll ha estat pel Setmanari el Iris, de Menorca, "per nosaltres rebre aquest guardó des del mitjà on Boja Moll va començar a escriure és tot una alegria" ha dit Bep Al·lès a la recollida, l'any que ve el setmanari farà 75 anys.

El premi Josep Maria de Llompart ha estat per la historiadora Maria Barceló i Crespí "m'emociona haver-me distingit amb el premi de Llompart a qui vaig tenir de professor de llengua catalana l'any 1972", ha recalcat la investigadora.

El premi Emili Darder ha estat per Magisteri teatre / Mag de poesia que ha recollit el seu director, Antoni Artigues: "quin bon premi que m'han donat, salut, poesia i república", ha manifestat.

El premi Bartomeu Oliver ha estat pels historiadors Jaume Llabrés i Aina Pascual per projectes com el la recuperació del betlem de les caputxines de Palma, els quals han destacat la conservació del català que s'ha preservat al convent".

El premi Miquel dels Sants Oliver ha estat per Joan Pau Jordà, Joan Colom i Gabriel Mayol pel llibre 'Somnis compartits. La identitat mallorquina a debat', "un poble que es fa preguntes és un poble que avança, un poble que es troba en la diversitat és un poble que té futur i allò que ens ha de guiar són els somnis i no les pors, han recalcat els autors.

El premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel ha estat per la músic Joana Gomila qui ha cantat un fragment del projecte Folk Souvenir pel qual ha estat guardonada: 'Al·lotes colliu arreu'.

El premi Aina Moll ha estat per Maria Magdalena Gelabert, qui ha volgut donar les gràcies a "aquells qui ens ensenyen a ser millors persones: els mestres, professores i professors.

La vetllada també ha comptat amb les actuacions musicals, les ha encetat el cantautor català Roger Mas qui ha interpretat tres cançons, seguit del duet valencià format per Borja Penalva i Mireia Vives entonant un poema de Maria Mercè Marçal, entre altres i 'Cruïlla' un projecte amb músics de les quatre illes: Isidor Marí, Maria Josep Cardona, Anna Ferrer i Miquel Brunet. L'acte ha finalitzat amb el públic dret cantant La Balanguera.

IB3 ho ha retransmès per IB3 Televisió en 'Streaming' i que aquest dissabte es passarà per la cadena.