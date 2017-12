Repressió

L'independentista Santiago Espot, condemnat a pagar 7.200€ per la xiulada a la Copa del Rei de 2015

L'independentista Santiago Espot, condemnat a pagar 7.200? per la xiulada a la Copa del Rei de 2015

L'Audiència Nacional espanyola ha condemnat l'independentista Santiago Espot amb una multa de 7.200€ per promoure la xiulada a l'himne d'Espanya durant la final de la Copa del Rei del 2015 al Camp Nou.

En unes citacions judicials Espot, president de 'Catalunya Acció', no va declarar perquè no havia rebut l'expedient del cas per preparar la defensa.

La multa dels 7.200€ correspon a la meitat de la quantitat que la fiscalia reclamava com a càstig per un "delicte d'injúries" a la corona espanyola i un altre contra els "símbols de l'Estat."

La sentència contraposa la llibertat d'expressió a la corona. I, en aquest sentit, considera que la corona té una protecció especial, perquè representa el sistema constitucional.

El jutge afegeix que per defensar la independència de Catalunya en aquella final no calia ofendre la institució reial.

Càstig a la llibertat d'expressió: l'Espanya de les essències

En una piulada, Espot ha explica que ha rebut la notícia a través de la pemsa i que es tracta d'una coincidència el fet que aparegui la sentència el dia que es coneixen els resultats de la consolidació electoral de l'independentisme: l'"Audiència Nacional em multa amb 7200 euros x escriure Manifest final copa 2015. Ho he sabut per la premsa. Quina casualitat que sigui avui. Quan vegi sentència podré dir més coses."