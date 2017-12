símbologia

L'Estat ordena que es pengi la bandera espanyola a la façana de l'Ajuntament de Sant Fruitós

A l'Ajuntament de Manresa, la bandera espanyola ha estat reposada 84 dies després seguint l'ordre de la subdelegació a Catalunya del Govern central

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages haurà de tornar a col·locar la bandera espanyola en un dels màstils de la plaça, davant de l´entrada de l´edifici, on no oneja des de fa més d´una dècada. Així ho ha ordenat la subdelegació del Govern a Catalunya, en compliment de la Llei 39/1981, de 28 d´octubre, segons informa Regió7. Cal remarcar que durant aquest temps, mai s´havia reclamat la presència de la bandera espanyola a l´Ajuntament.

Per altra banda, després de l´1 d´octubre, també es va retirar la bandera espanyola que hi havia a la sala de plens municipal, on també hi ha la catalana, l´europea i la municipal.

La bandera espanyola a l'Ajuntament de Manresa

La bandera espanyola torna a onejar a la teulada de l'Ajuntament de Manresa abans que es compleixi el límit per complir l'ordre de reposar-la cursada per la subdelegació a Catalunya del Govern central. L'equip de govern de CDC i ERC va decidir complir l'ordre el dimarts 26 al vespre, tal com ho explica Regió7.