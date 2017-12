Investiguen un segon incident en una residència de la fiscal en cap de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte intent de robatori a la segona residència de la fiscal cap de Barcelona, Ana Magaldi, a Planoles (Ripollès), la matinada d'aquest dimarts. Es tracta del segon incident en aquest habitatge de la fiscal, que a mitjans de novembre va patir un boicot per part de desconeguts que van tallar la calefacció, el sistema que regula el reg automàtic i van desconnectar l'antena de televisió després de forçar un traster.

Aquest segon incident es va produir a les 00.30 hores, quan els Mossos van rebre l'avís que havia saltat l'alarma de la casa de la fiscal. Una patrulla que es va traslladar al lloc va constatar que hi havia una finestra trencada, de manera que, perquè no quedés l'habitatge obert, es va custodiar tota la nit fins que es va poder reparar. El primer cas ja va ser denunciat per la fiscal en cap, que va fer constar a la seva denúncia davant la policia catalana el seu convenciment que aquests fets es devien a la seva condició de fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona.

Al febrer Magaldi va denunciar públicament que havia estat increpada amb crits de "feixista" per un jove que protestava a les portes del Palau de Justícia on se celebrava el judici per la consulta del 9-N i a l'octubre va investigar l'expulsió de policies d'hotels per "delicte d'odi".