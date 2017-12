I ara, què?

Els resultats de les eleccions del 21D han fet història. Lluny de pessimismes que només es poden entendre a partir d’un anàlisi partidista, el resultat dels defensors de la República, amb una participació del 82%, és senzillament d’una contundència incontestable.

En una campanya on les forces monàrquiques han comptat amb un suport econòmic, mediàtic, policial i judicial com mai no havien tingut abans, “només” han pogut situar una de les seves forces com a la més votada del país. Però no tenen majoria, ni en vots ni en diputats. Han pagat el seu fracàs a un preu molt alt.

Però ara, què?

Insubmissió al 155: els republicans s’han de declarar insubmisos al 155 i a les rèmores que en quedaran després de la nova presa de processió. Cal deixar clar, tant des del punt de vista gestual com des del punt de vista pràctic, que després de la revolució dels somriures seguirem amb la revolució dels insubmisos.

Aplicació immediata de les lleis socials tombades pel Constitucional: el nou parlament republicà, haurà de retre obediència al Parlament de Catalunya i implementar de manera urgent totes les lleis socials que ha tombat el Constitucional espanyol. El primer missatge del nou parlament ha de ser la inequívoca aposta per una República de drets socials i col·lectius. Això ajudarà a eixamplar el suport social.

Agència Tributària Catalana, tornar a engegar els mecanismes escapçats de l’Agència Tributària i començar a fer recaptació d’impostos. Demanar a la societat catalana que liquidi les seves tributacions a la nova agència. Començant pels municipis. Fer la primera passa cap a la independència econòmica.

Debat social i procés constituent: iniciar des del Parlament, amb el suport de les entitats civils de caràcter transversal i majoritari, el debat del procés constituent. Iniciant un veritable debat popular de model de país que ens ajudi a definir de quins marcs de convivència i legals ens volem dotar. Portar el debat a tot arreu i a tots els secotors polítics. Mostrar la República com la manera de construir futur.