Per la república

Es constitueix la Taula Jove per la República

La Taula Jove pel Sí, formada per la defensa del Referèndum de l'1 d'octubre, s'ha constituït en Taula Jove per la República amb l'objectiu de seguir treballant per aturar la repressió de l'Estat i fer efectiva la Declaració d'Independència del 27 d'octubre. La Taula vol fer una crida a tot el jovent per votar República en les eleccions del proper 21 de desembre.Els joves segueixen organitzats i mobilitzats, conscients del repte històric que els ha tocat protagonitzar.Podeu llegir el manifest aquí