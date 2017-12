llengua

Els establiments més ben valorats a la CatalApp podran lluir un adhesiu com a reconeixement a les seves bones pràctiques lingüístiques

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest dimecres les novetats que impulsarà a partir d’ara gràcies a la informació extreta de les valoracions que han fet els usuaris de la CatalApp, l’aplicació mòbil que valora la responsabilitat lingüística dels establiments comercials.

La principal novetat són els adhesius de reconeixement lingüístic, certificats que poden enganxar a l’aparador del restaurant o de la botiga i que permetrà als consumidors reconèixer aquell establiment com un espai que respecta els drets lingüístics dels consumidors i que utilitza el català en totes les seves formes de comunicació. En total, l’ONG del català enviarà aquest certificat a 150 establiments d’arreu del domini lingüístic, principalment a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Per a seleccionar-los s’han tingut en compte les valoracions dels usuaris en l’atenció escrita, oral i virtual d’aquests establiments, sempre que tinguessin un mínim de massa crítica.

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha explicat que “l’objectiu de l’entitat és que cada cop més establiments puguin rebre aquest distintiu i anar renovant-lo en funció de la seva responsabilitat lingüística per al català”. Per això, ha animat als usuaris i consumidors a fer servir la CatalApp com una eina per a compartir les seves valoracions d’establiments comercials, oficines, restaurants, etc. Escuder ha recordat que “la CatalApp, més enllà de ser una aplicació per a mòbils, també és una radiografia o termòmetre a temps real de la situació actual a tot el domini lingüístic català”.

Els més ben valorats

La presentació d’aquestes dades de la CatalApp s’ha fet al restaurant Terra d’Escudella de Barcelona, situat al barri de Sants. Aquest és l’establiment més ben valorat pels usuaris de la CatalApp, ja que té tota la seva informació escrita i oral en català i així li ho han reconegut els seus clients. Un dels socis d’aquesta cooperativa, que ofereix plats tradicionals de la cuina dels Països Catalans, Pau Canela, ha detallat que el seu establiment sempre ofereix el servei en català. “Tenim la carta en català, i també en altres llengües, però és la primera que donem a qui arriba aquí perquè sàpiga que tenim una llengua i una cultura pròpia”.

A nivell global, l’empresa que més bona puntuació rep és Bon Preu. La cadena de supermercats sempre ha tingut una gran sensibilitat en l’ús del català. El cap de Relacions Externes de Bon Preu, Josep Castany, ha explicat que “vivim amb total normalitat que els nostres centres estiguin en català, que és la llengua vehicular de la nostra empresa” i també ha agraït “als usuaris de la CatalApp i als clients de Bon Preu que ens hagin valorat bé”.

Altres establiments que encapçalen el rànquing dels més ben valorats per la CatalApp són els Cinemes Texas i la Fàbrica Moritz de Barcelona, el restaurant Les Voltes de Girona, el Centre Social Bar-Terra de València o la Tertúlia Cafè Teatre de Palma. En els primers 8 mesos de funcionament, la CatalApp ja suma 43.000 descàrregues i 8.600 usuaris actius en aquests moments. Aquests han fet més de 35.000 valoracions en 27.000 establiments diferents. El 68% dels usuaris que han expressat la seva opinió ha puntuat positivament els establiments.

Tot i això, la CatalApp també ha permès conèixer quines empreses van mancades de sensibilitat lingüística. A aquestes, l’ONG del català els oferirà la seva dilatada experiència per trobar maneres d’ajudar-los, com poden ser cursos de sensibilització i gestió lingüística a l’espai laboral. Aquest oferiment pretén propiciar un treball conjunt amb l’objectiu de revertir aquestes males valoracions i propiciar un canvi en la seva responsabilitat legal, corporativa i social.

“La Plataforma per la Llengua també treballa perquè aquelles empreses que sistemàticament vulneren els drets dels catalanoparlants canviïn de manera de procedir. Volem ajudar a eliminar la discriminació lingüística del nostre país”, ha expressat Òscar Escuder.

Per fer més pràctica l’aplicació i facilitar-ne l’ús per part dels usuaris, la CatalApp estrena novetats i millores. D’una banda, incorpora una cerca per filtres més intuïtiva i que permetrà buscar els establiments pel nom, per ciutat i tipus de negoci. D’altra banda, una segona funcionalitat permet compartir les valoracions i els comentaris a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Per últim, s’habilita l’opció de modificar les valoracions d’un establiment que l’usuari prèviament ja ha valorat, de manera que permet rectificar-la si, en una segona visita es percep que la situació lingüística de l’establiment ha canviat.

L’objectiu final de la CatalApp doncs, és que no es produeixin casos de vulneracions de drets lingüístics i que els usuaris puguin veure respectat el seu dret d’ésser atesos en català.