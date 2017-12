El 21 de desembre, un nou pas cap a la República Catalana

Els resultats de les eleccions del 21D, imposades pel govern de la monarquia espanyola sota el paraigua de l’arbitrarietat de l’article 155 i convocades després de dissoldre el Parlament i de cessar de forma il·legítima al Govern de Catalunya, han representat un pas endavant cap a la República Catalana si tenim en compte que s’han de situar dins el context d’una estratègia obstinada amb l’objectiu d’anorrear l’independentisme, per mitjà de la instauració d’un règim de la por i la intervenció directa de la nostra economia, tot imposant un estat repressiu, de persecució i censura. Una censura que hem vist que ha arribat fins al ridícul de prohibir certs colors o certs lemes sobre l’empresonament de líders civils i càrrecs electes, als quals s’ha impedit participar i desenvolupar una campanya electoral democràtica. I tot plegat en el context de l’acció premeditada de desinformació i de propaganda ideològica a càrrec de les ràdios, televisions i mitjans escrits, tant públics com privats, de l’estat espanyol així com per part de la Vanguardia i el Periódico al nostre país.

Aquesta campanya electoral que havia estat destinada a minimitzar la presència de les forces independentistes i a potenciar al màxim les forces monàrquiques defensores del mite de la indivisibilitat d’Espanya per sobre de qualsevol altre dret o principi democràtic, ha resultat el més estrepitós dels fracassos pel fet de deixar en evidència al Govern de Mariano Rajoy, el partit del qual (el PP) s’ha enfonsat fins a la marginalitat en nombre d’escons i vots. Un fracàs més escandalós encara perquè aquesta contesa electoral havia estat convocada per intentar frenar, precisament, aquesta empenta independentista i portar a allò que ells en deien el “retorn a la normalitat” del seu marc polític autonòmic restringit i opressiu.

El poble català ha tornat a parlar i ho ha fet de la manera que sap i li agrada fer-ho: amb les urnes. I ho ha fet amb la mateixa contundència amb què ja ho havia fet el 9N i l’1-O, tot augmentant progressivament el suport a la independència i la defensa de la democràcia, marcant netament el camí cap a la República Independent de Catalunya.

Aquests resultats han arribat a l’opinió pública mundial on han estat portada dels principals mitjans de comunicació internacionals com la BBC, 'The Guardian' o 'Le Soir', la CNN, The New York Times, La Stampa, The Washington Post i una llista interminable de mitjans, que remarquen, sobretot, la suma d'escons que dóna la majoria absoluta a JxCat, ERC i la CUP, tot fent-se ressò del fet que és precisament Mariano Rajoy, el gran perdedor, juntament amb el seu govern, els qui s’emporten la patacada més dura, tot i haver intervingut la Generalitat i havent estat ells mateixos els qui havien forçat la convocació d’aquests comicis.

A aquestes constatacions de la premsa internacional ja s’hi han sumat les primeres reaccions de les institucions internacionals: El govern d’Àngela Merkel ja ha reconegut la victòria de l’independentisme, exigint al govern espanyol que deixi formar govern a Catalunya i instant-lo a dialogar amb el govern resultant.

Els defensors dels valors democràtics i republicans hem guanyat i així ho comença a interpretar al món sencer. Ara ens toca a nosaltres implementar, un cop més, els resultats d’aquestes eleccions, recuperar els drets que ens han estat arrabassats i restituir tot allò que ha malmès la usurpació de les institucions catalanes, la persecució dels seus càrrecs electes i de lliure designació, per l’aplicació de les disposicions de l’estat espanyol sota el pretext del 155.

Per tot això, des de Drassanes per la República Catalana exigim al govern de la monarquia i al Senat espanyol la revocació de totes les mesures dictades abusivament a l’empara del article 155 i la reparació dels danys causats a tots els catalans per la seva aplicació. Simultàniament i constatant la supeditació i el servilisme manifestat pel poder judicial davant els interessos de la política del govern del PP, exigim la llibertat de tots els presos polítics i l’arxivament de totes les causes i expedients oberts contra els ciutadans de Catalunya en exercici del seu dret a reivindicar la independència i la República catalana.

Per a avançar en el camí d’assolir la República Catalana entenem necessària i imprescindible la restitució de la legalitat històrica i democràtica de les nostres institucions, i per això cal:

1.- Constitució del nou Parlament amb els resultats de les eleccions del 21D. Constitució de la mesa amb Carme Forcadell com a Presidenta del Parlament. Elecció de Carles Puigdemont com a President de la Generalitat i nomenament del Govern amb tots aquells càrrecs destituïts il·legítimament que lliurament hi vulguin participar.

2.- Formació d’un Govern d’Unitat, en el qual hi participin les tres forces polítiques que han guanyat conjuntament aquestes eleccions, com a símbol d’unitat i compromís amb els principis democràtics i republicans que la majoria de ciutadans ha reflectit amb el seu vot.

3.- Un cop format el nou Govern, correspon la presa de possessió i la recuperació del control de totes les conselleries i institucions il·legítimament intervingudes, destituint tots els càrrecs imposats i restituint els anteriors, nomenant-ne de nous allà on així es consideri.

4.- El Govern ha de constituir-se amb totes les competències constitucionals i estatuàries que li permetin el normal funcionament de les institucions catalanes, i exigir la retirada immediata de totes les forces policials i de disciplina militar espanyoles enviades a dominar el territori català, tot recuperant el control dels mossos d’esquadra.

5.- El nou Govern ha de prendre les mesures adients per tornar a presentar en bloc al Parlament totes les lleis aprovades i blocades pel TC que tinguin implicació social, buscant la col·laboració i complicitat dels Comuns, així com impulsar noves lleis socials.

L’aplicació i consecució de tots aquests objectius requereix el reconeixement, per part del govern espanyol i del sistema judicial, dels resultats de les eleccions del 21D a Catalunya, que ells mateixos han convocat. Esperem i desitgem que actuïn en obediència del mandat popular.

Però en el cas que, com a conseqüència de l’acció obstinada de l’estat espanyol, no s’hagi pogut recuperar la normalitat democràtica i el control de les nostres institucions per part del govern sorgit d’aquestes eleccions, i no s’hagi aconseguit la llibertat dels presos polítics i el sobreseïment de les seves causes de caràcter polític, així com la restitució de les lleis socials anul·lades pel TC, s’hauran de posar en marxa noves accions, sempre de caràcter pacífic i democràtic, en reivindicació dels nostres drets. Caldrà, també, explicar i denunciar arreu del món la situació en què ens trobem després del 21D, fent palesa la situació antidemocràtica i d’ocupació a la què Catalunya està sotmesa, per part de la monarquia espanyola, en una nova vulneració dels drets emanats de la voluntat popular.

Malauradament, hem pogut comprovar, també, que les més altes institucions europees no s’han destacat, fins ara, per la defensa dels principis democràtics, ni dels drets individuals ni col·lectius a Catalunya (una mancança que tant critiquen elles mateixes en tercers països fora de la UE), tot afavorint i donant un clar suport al govern espanyol en l’aplicació del 155. Ara, a partir dels resultats de les eleccions del 21D, i com ja haurien pogut veure i copsar l’1 d’octubre, tenen una gran oportunitat d’esmenar-se per mitjà del reconeixement de la nova legalitat democràtica i de les aspiracions legítimes del poble de Catalunya, que esperem que no desaprofitin.

En el cas que el Consell i la Comissió Europea continuïn donant suport a l’acció antidemocràtica de l’estat espanyol, s’hauran de posar en marxa davant la ciutadania de la Unió Europea, dels seus diferents Parlaments, i de les més altes instàncies internacionals, com l’ONU o els corresponents tribunals i comitès internacionals sobre vulneració dels Drets Humans i de Defensa dels Drets Civils i Polítics dels ciutadans, accions públiques de denúncia que posin en evidència la connivència de les institucions europees amb aquest comportament antidemocràtic de la monarquia espanyola.

A la vegada caldrà una acció de mobilització i de reivindicació, amb propostes alternatives de caràcter nacional i social basades en la resistència popular ciutadana activa, pacífica i democràtica, tot seguint els principis de la desobediència civil. En aquesta acció, caldrà continuar esforçant-se per a convèncer nous sectors de la societat catalana i preparar una acumulació de forces socials progressiva, partint de les noves formes organitzatives, autònomes i espontànies sorgides a partir de l’1 d’octubre. Una acció que aconsegueixi incorporar a la mobilització nous sectors, tot aprofundint la crisi en què es troba immers l’estat monàrquic espanyol, de manera que es potenciï la intervenció de les institucions internacionals i europees en la mediació del conflicte i la resolució de les aspiracions de Catalunya.

El poble de Catalunya ha tornat a parlar de manera contundent. Ara toca fer realitat la seva voluntat expressada en els resultats electorals. I ens correspon no sols al Govern sinó a tots els ciutadans de Catalunya aquesta implementació.

Drassanes per la República Catalana

Desembre 2017