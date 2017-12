Detinguts dos regidors de la CUP de Reus investigats per un "delicte d'odi"

Avui al migdia els Mossos d'Esquadra han detingut per ordre d'una jutgessa espanyola destinada a Reus els regidors de la CUP de Reus Marta Llorens i Oriol Ciurana, investigats per un delicte d'odi contra la policia. El Jutjat d'Instrucció 2 de Reus ha ordenat la detenció perquè compareguin aquest dijous a les 9 hores per un presumpte delicte d'incitació a l'odi, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L'ordre l'adopta després d'haver-los citats dues vegades en aquesta causa i, «sense que es tingui coneixement de cap raó» (la raó és que els regidors independentistes no reconeixen la "justícia espanyola") no hagin comparegut. La jutge ha ordenat que siguin detinguts i portats al jutjat aquest dijous 28 de desembre a les 9.00 hores, amb la finalitat que siguin portats davant l'autoritat judicial com investigats (podrien haver declarat avui però la jutgessa ha "preferit" que els regidors passin una nit al calabós).

Davant les detencions dels dos regidors de la @cupreus avui s'han convocat concentracions a les 20h davant dels ajuntaments de capitals de comarca i demà a les 8.30 davant dels Jutjats de Reus