Sanitat pública

Denuncien el colapse que es viu al servei d'urgències del Parc Tauli de Sabadell

Durant la campanya contra les retallades i per la transparència sobre el funcionament de l'hospital del Parc Taulí

L'Assemblea de la CATAC-CTS/IAC ha denunciat publicament la que qualifica "la perillosa situació de col·lapse que viu des de fa uns dies el servei d’urgències".

Ha remarcat que aquest dimarts al matí el pic màxim de pacients que esperen un llit al nivell 2 (mèdic/quirúrgic) es de 70 pacients en un espai dissenyat per atendre 35 a més d’això hi han 24 pacients més sense ubicació. Així mateix 5 pacients han passat la nit a la unitat de reanimació post quirúrgica davant l’impossibilitat de trobar un llit lliure a les plantes i a la unitat de semicrítics.

Apunta feta pública que "Un escenari on els professionals tinguin que desenvolupar les seves tasques en unes condicions anòmales i perilloses tant per la salut dels malalts com pels mateixos professionals que es troben al límit de les seves capacitats físiques i psíquiques.

L’impossibilitat de drenar pacients des de l’àrea postquirúrgica impacta negativament sobre el normal funcionament dels quiròfans.

Som conscients que la direcció del centre ha reforçat el nombre de professionals a la unitat d’urgències, de la capacitat limitada del nostre hospital i de que esta previst l’ampliació de l’àrea d’urgències, però mentrestant les professionals del Taulí i les usuàries necessitem solucions immediates i òptimes per pal·liar les greus i perilloses situacions de col·lapse"