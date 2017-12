Davant les eleccions del 21 de desembre: GUANYEM LA LLIBERTAT

La defensa de la voluntat popular, demostrada amb fermesa pel poble català des de l’1 d’octubre ençà, ens exigeix continuar treballant per la construcció de la República Catalana com a model de societatètica, lliure, justa, solidària i compromesa amb el medi ambient.

És des d’aquesta perspectiva que considerem que s’han d’abordar les eleccions del dia 21 de desembre: amb voluntat de guanyar. Hem d’aconseguir, per tant, que les candidaturesindependentistes i republicanes (ERC, JuntsxCatalunya i CUP-CC) aconsegueixin la majoria, com més àmplia millor, d’escons i de vots.

Aquestes eleccions han estat convocades, de manera il·legítima, dins el marc de recentralització amb què l’estat espanyol pretén, no només l’espoliació definitiva del país, sinó també anorrear el pensament republicà i independentista i avançar en la descatalanització, fins aconseguir la uniformització i la submissió totals.

Sabem, per experiència, que el bloc monàrquic i oligàrquic que avui domina l’Espanya profunda posaràen funcionament tots els instruments de poder: es continuaran utilitzant tota mena de prohibicions perimpedir la denúncia de la repressió que pateix el govern de Catalunya (a la presó o a l’exili), continuaràla tolerància cínica de les agressions, amenaces i insults feixistes (al carrer, als mitjans de comunicació, a les xarxes socials, etc.), i també el favoritisme cap als partits defensors del règim, que compten, de manera permanent, amb la protecció i la impunitat que els confereix l’aparell de l’estat espanyol. Tot plegat, mentre des de diferents estaments del poder s’extorsionen polítics, s’acomiaden treballadors i s’abusa dels mecanismes de dominació, infonent en la gent la por i l’autocensura, amb l’objectiu d’imposar una ideologia autoritària que, sense dissimular el seu menyspreu pels valors democràtics, condueix clarament al totalitarisme.

Aquestes eleccions a què ens veiem forçats a participar són uns comicis desiguals (convocats en dia feiner, amb candidats a la presó o a l’exili, i sota un clima de restriccions als drets democràtics i d’amenaça permanent). En conseqüència, la nostra mirada ha de ser doble: hem de treballar per guanyar aquesta convocatòria i hem de mirar més enllà del dia 21. Si els independentistes guanyem les eleccions, encara no haurem guanyat la llibertat, però aquesta victòria ens pot situar, per primer cop en el nostre conflicte amb l’estat espanyol, en un clar avantatge efectiu, perquè, entre d’altres qüestions, es posaran de manifest aspectes importants per a la legitimitat internacional, la qual cosa ens pot ajudar a revertir l’onada repressiva que patim.

A Drassanes per la República Catalana hem treballat en una anàlisi detallada dels fets esdevinguts des del dia 20 de setembre ençà. Hem estat força crítics —començant per nosaltres mateixos— amb la manera com s’ha actuat davant dels fets, sobretot perquè s’ha infravalorat el caràcter antidemocràtic de l’estat espanyol, clara evidència del franquisme encara latent dins els diferents estrats de la societat espanyola (partits polítics, cos judicial, premsa, etc.) i tota la seva violència física, psicològica, jurídica, etc. Aquesta falta de visió política també ens ha impedit preveure la reacció de la Unió Europea, que ha preferit renunciar a defensar els valors democràtics per tal de salvaguardar els interessos econòmics i els dels grans estats.

D’aquesta anàlisi volem destacar tres idees principals:

PRIMERA. El problema fonamental que patim actualment és l’abús de poder, clarament antidemocràtic i autoritari, que exerceix sobre Catalunya el govern espanyol, el qual, emparat en el mite de la unitat d’Espanya, intenta assimilar el poble català i destruir les bases del nostreautogovern. És així com hem d’entendre les agressions polítiques, econòmiques, culturals i lingüístiques, de diferents estaments del poder. No oblidem ni oblidarem cap d’aquestes agressions, començant pels presos polítics, les persones exiliades, multades, etc., per haver defensat el mandat del poble català. Aquest abús és l’única causa real de la situació de crispació i d’ofec en què vivim. Fer-ne responsables els independentistes és només una mostra més del cinisme exhibit tant pel govern d’Espanya com per les altres formacions polítiques clarament alineades en el nacionalisme espanyol.

SEGONA. Ens refermem en el dret del poble català a la seva autodeterminació, un dret defensat pel nostre poble al llarg de molts anys. Tenim dret a la nostra llibertat col·lectiva, un objectiu que la repressió de l’estat espanyol no ens ha de fer oblidar, sinó tot al contrari. Tenim dret a la RepúblicaCatalana i a organitzar-nos lliurement, d’una manera democràtica, igualitària i socialment justa,lluny dels abusos i de les misèries d’aquest estat monàrquic d’arrel franquista.

TERCERA. El dia 21 de desembre hem de fer un gran esforç per anar tothom a votar, i engrescartanta gent com sigui possible a votar candidatures independentistes i republicanes, perquè són les úniques que ens poden portar a la llibertat.

El dilema en què ens veiem enfrontats és molt clar: si no votem partits independentistes i republicans permetrem que es perpetuï el domini del règim monàrquic espanyol, del qual hem pogut conèixer a bastament la seva veritable cara agressiva contra Catalunya i la democràcia. Si no s’aconsegueix assentar la República Catalana, ens enfonsarem en una davallada econòmica que, en pocs anys, acabarà amb les pensions, amb la sanitat i l’educació universal, lliure i gratuïta arreu de l’estat. No hi ha terceres vies.

– El dia 21 de desembre, per dret, per dignitat i per necessitat, consolidem la RepúblicaCatalana, GUANYEM LA LLIBERTAT!

Drassanes per la República Catalana

Països Catalans, desembre 2017

