antimilitarisme

Comunicat del IPB: "Cap a un procés pacífic i no violent de diàleg i comprensió en el conflicte català

El International Peace Bureau (IPB), del qual El Centre Delàs d'Estudis per la Pau n'és membre i acull la seva seu descentralitzada a Barcelona, i reconeguda organització internacional de pau, ha expressat mitjançant un comunicat el seu posicionament sobre la situació actual a Catalunya abans de les eleccions del 21 de desembre.

En el text, el IPB destaca la seva relació històrica amb Catalunya en el treball per la pau, on des l'any passat hi té activa una oficina descentralitzada, i rebutja les violències que han ocorregut en el context d'augment de tensions a Catalunya en els darrers mesos.

De la mateixa manera, l'organització de pau internacional, reconeix i mostra la seva satisfacció davant les mobilitzacions socials no violentes que han tingut lloc en els darrers mesos a Catalunya.

En el seu comunicat, l'IPB exigeix a les autoritats espanyoles "alliberar a tots els presos relacionats amb el conflicte català i que els permeti a tots participar democràticament en les properes eleccions catalanes, que se celebraran el 21 de desembre".

Finalment, l'entitat de pau, insta "als representants polítics del govern català i espanyol, així com als polítics de diferents moviments, a emprendre els processos democràtics necessaris per comprendre la voluntat de la societat catalana".

Comunicat del International Peace Bureau:

El IPB té una estreta relació amb Catalunya. Quatre entitats catalanes són sòcies del IPB (Unipau, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Justícia i Pau, Fundipau) i els representants d'aquestes entitats estan (i han estat) en el nostre Consell d'Administració i en el nostre Consell Internacional. Tradicionalment hem mantingut una estreta col·laboració amb institucions catalanes com l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l'Ajuntament de Barcelona. A més, l'any passat vam decidir establir una de les tres oficines descentralitzades del IPB a la ciutat de Barcelona.

Per aquesta i moltes altres raons, la situació a Catalunya és preocupant i genera gran interès dins del IPB. Derivats del conflicte català, els esdeveniments dels últims mesos han provocat un augment qualitatiu del nivell de les tensions a Catalunya, que han aconseguit nivells de violència que rebutgem fermament.

El IPB respecta la legitimitat de totes les posicions i matisos existents en el conflicte català, inclosos els de la societat catalana que desitja establir Catalunya com a estat independent, i els de la societat catalana que desitja continuar mantenint Catalunya com a part d'Espanya. En qualsevol cas, allò que el IPB rebutja categòricament és l'ús de la violència que ha estat emprat per alguns dels actors involucrats.

En aquest sentit, hem verificat que la violència que ha ocorregut recentment en el conflicte català s'ha dut a terme principalment per petició del govern espanyol. La repressió dels ciutadans, la brutalitat policial soferta per la població catalana (presenciada pel món sencer), els discursos legitimadores que recolzen aquesta violència, així com l'empresonament preventiu del govern català i d'alguns dels líders del moviment independentista, són fortament repudiats des d'una posició pacifista i no violenta.

També destaquem un evident dèficit democràtic i la falta de voluntat política de les autoritats espanyoles per tractar el conflicte català a través del diàleg.

Dit això, volem expressar la nostra satisfacció per les nombroses mobilitzacions socials no violentes a Catalunya que han demostrat la utilitat i la necessitat de la no violència com a eina de transformació social.

Expressem la nostra solidaritat amb les víctimes de la repressió i la violència, i el nostre respecte pel dret a l'autodeterminació del poble català. Exigim a les autoritats espanyoles alliberar a tots els presos relacionats amb el conflicte català i que els permeti a tots participar democràticament en les properes eleccions catalanes, que se celebraran el 21 de desembre.

Instem als representants polítics del govern català i espanyol, així com als polítics de diferents moviments, a emprendre els processos democràtics necessaris per comprendre la voluntat de la societat catalana; així es podran aconseguir solucions polítiques que permetin la coexistència pacífica i la llibertat a Catalunya a curt i llarg termini.

Consell de IPB, reunió de Barcelona, novembre de 2017