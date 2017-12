31D

Commemoració de la Diada sota el lema: "A Mallorca decidim: independència Països Catalans"

El Bloc d’Unitat Popular (BUP) ha organitzat tot un seguit d'actes a l'illa per commemorar la Diada de Mallorca sota el lema 'A Mallorca decidim: Independència, Països Catalans'. La diada culminarà amb la manifestació de prevista pel dia 30 de desembre a les 18h al Passeig del Born de Palma.

Divendres passat es va fer una taula rodona al Casal Popular Voltor Negre i aquest divendres hi haurà una jornada de tot el dia a Manacor que culminarà amb una Gala Popular.

El BUP agrupa un conjunt de col·lectius de Mallorca que comparteixen l'objectiu de la transformació social de l'illa en el marc de la construcció d’un projecte Unitat Popular als Països Catalans. Des de l’any passat, el BUP s’organitza per muntar actes i mobilitzacions en motiu de la Diada de Mallorca.

Ara bé, tot i que s'ha valorat positivament que la Diada d'enguany sigui la primera declarada oficialment pel Consell, el BUP ho ha lamentat perquè l'institució «ha ignorat els agents, persones i moviments que durant anys han defensat i dignificat la Diada, actuant unilateralment amb les seves celebracions».

En aquesta línia, el BUP considera que «aquest no és el camí i que el Consell no té dret a apropiar-se de la Diada, per molt que l’hagi oficialitzada». Des del BUP han afegit que fan un plantejament polític clar respecte la Diada d’enguany: és imprescindible iniciar un procés que culmini amb l’autodeterminació. «Per tant, un procés que permeti decidir a Mallorca la Independència i poder transformar la realitat actual que condemna la majoria de la societat a la precarietat i a la pobresa», segons recull dBalears.

El BUP està conformat per: Arran Palma, SEPC UIB, SEPC Instituts, Endavant OSAN, CUP Palma, Xítxeros amb Empenta, Joventut Rebel, CIM, Moviment Alcudienc, Assemblea de Joves de Felanitx, Valldemossa que Volem, Assemblea Antipatriarcal de Manacor.