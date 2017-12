Comitè de Defensa de la República, la revolta del poble

Concentració per la llibertat dels presos pollítics a la plaça Comes de Les Corts (16.12.2017, els Jordis dos mesos d'empresonament)

Malgrat són ja prou coneguts per a bona part de la població és bo poder recordar quan i com es van crear els Comitès de Defensa de la República (CDR), abans anomenats Comitès de defensa del Referèndum.

Tot que hi ha algun dels CDR es va crear per a la primavera i l’estiu del 2017 es pot assegurar que la majoria van desenvolupar-se després de les intervencions de la Guardia Civil a les conselleries de la Generalitat del 20 de setembre i especialment van sorgir per a poder defensar als col·legis electorals els dies abans el referèndum convocat per l’1 d’octubre i suspès pel Tribunal Constitucional. Varen ser impulsats per part de l’esquerra independentista i membres d’entitats independentistes, també per militants llibertaris, afiliats d’associacions i sindicats alternatius, activistes socials i veïns i veïnes dels diferents barris i pobles d’arreu de Catalunya.

Durant la jornada històrica del referèndum de l’1 d’octubre es produeix un fenomen social que ja s’ha comentat en moltes ocasions però no deixa de ser significatiu sociològicament per a entendre parcialment les arrels dels CDR: gent que no es coneixia d’abans i sense tenir cap tipus de lligam organitzatiu prèviament genera uns vincles i llaços de fraternitat i camaraderia davant del munt de dificultats imposades per l’Estat Espanyol per a votar i segurament també degut a la gran resistència mantinguda en els col·legis electorals, front la greu violència de les forces policials espanyoles.

Aquests fets, possiblement, expliquen en part que en els dies posteriors al referèndum i amb motiu de la vaga general i gran aturada ciutadana del 3-O com a resposta a la brutal repressió desencadenada, es generessin dotzenes de CDR arreu de la geografia catalana. Des de llavors ja són al voltant d’uns 300 CDR constituïts a tot Catalunya i d’altres llocs dels Països Catalans.

L’important paper dels CDR el 8-N

A hores d’ara ningú podrà negar que a la darrera vaga del 8 de novembre els anomenats CDR van jugar un protagonisme indiscutible i determinant. A molts mitjans de comunicació es va destacar el paper que van tenir en aquesta mobilització i que van promoure els sindicats minoritaris de l’esquerra sindical i amb la total oposició de la patronal, dels mitjans, i fins i tot amb certa hostilitat de las grans centrals sindicals, sense oblidar per suposat el context de forta repressió de l’Estat espanyol. Cal recordar que fins poques hores abans de la vaga no sabíem si era una vaga autoritzada i amb cobertura legal.

La capacitat demostrada al bloquejar més de 70 carreteres i altres vies principals del país mostra la importància organitzativa d’aquests comitès. També sabem que pel paper que van tenir aquell dia, la maquinària estatal està fent els preparatius per encausar judicialment als membres dels CDR tal i com s’ha pogut saber per a la premsa recentment.

L’organització dels CDR

Però més enllà de les moltes activitats reivindicatives i de solidaritat amb els presos polítics que estan desenvolupant aquests comitès juntament amb les altres entitats més representatives com Òmnium o ANC, més enllà de la seva originalitat i creativitat en les seves múltiples i massives accions, és important poder destacar d’aquests comitès la seva fórmula organitzativa assembleària oberta, participativa i autònoma a cada localitat o barri i que ha sabut connectar amb tot un seguit de complicitats que van des dels militants i simpatitzants de l’esquerra independentista, a les entitats sobiranistes, a d’altres veïns i veïnes que han arribat a implicar-se organitzativament i a prendre partit activament en la lluita anti-repressiva i per les llibertats democràtiques i els valors republicans. És també voluntat d’aquests CDR defensar la República proclamada per un govern legítim que part d’ell resta a la presó o a l’exili, i que ha entès la necessitat i importància de pressionar al conjunt de la classe política del Parlament per a que no funcioni al marge de la voluntat popular expressada en les urnes de l’1-O.

Els CDR han estat un exemple de continuïtat en la lluita per la República catalana votada a l’1-O, i sobretot en moments clau, on la desorientació del govern un cop proclamada la Independència va ser prou evident.

També cal remarcar que si bé aquest moviment popular té una reivindicació nacional clara i amb una ferma convicció que el dret a la lliure determinació ens pertany als pobles i no als estats, cal dir que ha anat desenvolupant altres demandes no estrictament independentistes i ha hagut de reaccionar a la repressió desaforada amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola mitjançant actes i manifestacions per denunciar-la.

El CDR de Les Corts

El CDR de Les Corts, com tants d’altres CDR, sorgeix de les persones que van defensar les urnes en els diferents col·legis electorals del barri (escoles Itaca, Barcelona, Pau Romeva, Pràctiques, Duran I Bas, La Maternitat, Pare Manyanet...) i l’integren els veïns i veïnes del barri que defensen una República Catalana transversal i socialment justa, mitjançant tot tipus d’activitats reivindicatives i sempre de forma pacífica.

Cal dir també que és un CDR en un barri on a les eleccions municipals del 2015 les forces de dretes i les que són actualment partidàries del 155 van obtenir un considerable suport; però és bo recordar que a les passades eleccions autonòmiques del 27 de setembre les formacions independentistes van treure una majoria dels vots del districte. Caldrà analitzar bé els resultats electorals del 21D.

El CDR de Les Corts poc a poc ha anat creixent i va organitzant-se setmana rere setmana i malgrat les darreres identificacions i pressions d’alguns membres per part dels mossos d’esquadra en algunes assemblees i accions, aplicant la maleïda llei mordassa, no tenim cap voluntat d’afluixar en la nostra defensa dels valors democràtics i per les llibertats que ens inspiren als veïns i veïnes del CDR. Així ho demostren la llista d’actes, xerrades, cassolades, paradetes informatives, encartellades, enllaçades, actuacions musicals, assemblees i concentracions que s’han fet en poques setmanes. S’han realitzat molts actes i accions amb temàtiques prou diverses: concentracions per a la llibertat dels presos polítics, debat per a un procés constituent republicà, acte contra el regim del 78, xerrada pel retorn del patrimoni robat als republicans pel franquisme, vermut solidari amb els presos, participació a la manifestació contra la violència a les dones, xerrada i formació antirepressiva... entre molts d’altres.

La República que volem: democràtica i socialment justa

En algun dels debats que s’han fet en el barri sobre el contingut polític que creiem que ha de tenir aquesta República catalana s’ha visualitzat que cal incidir en la qüestió social de forma important. Cal que la nostra República doni passos ferms i contundents de justícia social i d’igualtat. No volem seguir reproduint un model social que beneficia a una minoria de privilegiats econòmicament. Busquem respostes socials a l’atur, a les feines precàries, a la violència contra les dones, a la pobresa persistent de la nostra gent més vulnerable. Denunciem les desigualtats socials i que els rics cada cop ho són més i els pobres cada cop son més pobres. Denunciarem la corrupció vingui d’on vingui, ja sigui l’espanyola o la catalana.

Caldrà en els propers dies i setmanes treballar colze amb colze amb d’altres entitats i moviments socials per a la defensa dels drets socials i la millora de les condicions de vida i existència de la població. Anar generant aliances i treball amb xarxa per tal de constituir una República amb un contingut clarament social, feminista i a favor de les classes populars.

A mesura que s’acosten les eleccions imposades del 21 de desembre i es va desplegant l’article 155 s’ha anat visualitzant l’escàndol democràtic que suposen els reiterats atacs a les llibertats i als drets civils. El govern espanyol amb l’article 155 com a eina de repressió ha suprimit les nostres institucions, el nostre govern i el nostre Parlament. L’article 155 juntament amb la llei “mordaza” vol fer-nos invisibles, vol desmobilitzar-nos i desmoralitzar-nos. El 8-N ja van haver 280 persones identificades. Posteriorment les investigacions als CDR han saltat a la premsa i recentment ha quedat palès que som el proper objectiu del govern del PP i de la maquinaria repressiva de l’Estat espanyol.

No només han reprimit violentament i han empresonat sinó que també volen introduir la por i paralitzar la nostra societat ja sigui saquejant les obres de Sixena, censurant els nostres informatius, perseguint a activistes o prohibint ridículament els llaços grocs, les pancartes dels ajuntaments demanant la llibertat dels presos o fins i tot en el súmmum del deliri repressiu les fonts de color groc de l’ajuntament de Barcelona.

Els CDR després de les eleccions

És per tot això que els CDR són una eina indispensable i molt útil per a posar fre a la repressió estatal, judicial i policial que ens està colpejant i també com a instrument dels debats constituents per a la República.

Cal poder després de les eleccions del 21D seguir participant en el model d’una República democràtica i socialment justa. Mobilitzacions i vagues com la del 3-O i 8-N, la darrera gran manifestació multitudinària del riu de llum de l’11 de novembre o la darrera feta a Brussel·les del 7 de desembre han marcat un camí que caldrà seguir.

Els valors democràtics i republicans són compartits amb d’altres sectors populars i d’esquerres que no són independentistes però que tampoc es pleguen ni es subordinen a l’acció repressiva del 155 com el desmantellament del govern legítim català o de les nostres institucions educatives, culturals, socials, mitjans d’informació, etc.

A la retina de milions de persones la repressió policial del referèndum de l’1-O quedarà enregistrada per sempre més. Aquest fet esperem que també tingui una repercussió a les properes eleccions del 21D, però caldrà seguir impulsant i recavant la solidaritat d’altres pobles de l’Estat espanyol i de la resta del món en la defensa de la nostra República i poder saber explicar el més clarament possible que és un pas imprescindible per a la lluita democràtica i contra la repressió d’un govern hereu del franquisme. L’experiència de With Catalonia és un pas ferm en aquest sentit.

L’ independentisme democràtic i d’esquerres és cada cop més sòlid entre la ciutadania però cal ser conscients que hi ha molta gent que ha estat víctima de les polítiques de dretes i de retallades dels serveis públics que fins fa pocs anys encara feien alguna de les forces polítiques que ara defensen la República. Això no ho podem oblidar. No cal dir que alguna gent que han patit aquestes polítiques de dretes s’han pogut allunyar del projecte republicà. Caldrà teixir aliances i complicitats amb una part d’aquesta gent treballadora si volem una majoria social ben significativa. La lluita pels drets democràtics i nacionals és molt important però igualment ho és la lluita pels drets socials i econòmics. Així ho entenem molta gent en aquest país. Ha quedat palès que en el costat del bloc del 155 està la gran patronal catalana i aquelles grans empreses que seguint les recomanacions del govern del PP han abandonat la seu social catalana. Caldrà treballar i engrandir el sector partidari d’una República a favor dels interessos de la majoria del poble.

També hem de recordar per ser honestos que determinades visions fantasioses i màgiques del procés cap a la Independència s’han mostrat poc consistents i poc sòlides com s’ha vist. Cal reconèixer aquestes debilitats per a poder construir una República més consistent i participativa que integri a més sectors populars.

Una part important del poble de Catalunya després d’anys de mobilitzacions està profundament convençut que si hem arribat fins aquí ara ja no ens farem enrere. I és amb aquesta idea que també treballem els CDRs. Els que vam protagonitzar junt a centenars de milers de persones la desobediència civil per aconseguir realitzar el referèndum ara continuem desobeint amb el mateix esperit.

Tenim prou clares les nostres tasques immediates: augmentar i millorar la nostra coordinació, integrar a més sectors, mantenir la transversalitat política i avançar cap a una etapa constituent que consolidi aquest projecte democràtic i republicà.

CDR de Les Corts