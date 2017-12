Imma Tubella

CNI Catalunya

Estem tan enfocats en el que estem fent, i amb raó, que donem poca importància a com ho fem. La força i la creativitat de la nostra gent són tan espectaculars que estic segura que en el futur es parlarà del que fem i s’estudiarà a fons. Jo la primera.

Penso en els CDR, en l’ANC i en Òmnium, però avui, concretament, penso en un fenomen únic d’una efectivitat sorprenent, el CNI Catalunya. Canal de Twitter amb 70.752 seguidors (13.12.17) i gairebé 25.000 tuits publicats, és una potent eina d’informació, de mobilització i, amb els seus fils tranquil·litzadors, un bàlsam per a l’estat d’ànim. Es rumoreja que tots els caps de llista el segueixen i que gent de partit li envia filtracions.

No m’importa si realment és la feina d’una persona que aprofita el temps entre fer el sofregit mentre la seva dona, la María de los Dolores, banya els nens, o si és un equip. El que m’interessa és com aprofita les xarxes i la intel·ligència col·lectiva, com demana idees i, en qüestió de minuts, afavoreix que es posin en pràctica. I no són idees senzilles. Posa a votació idees i continguts i no s’entreté en discussions ni en petiteses. N’ha posat en funcionament un reguitzell, per exemple, la que ell anomena “el monstre”. Es tracta d’un xat de suport, de ciutadà a ciutadà, per a qui necessiti arguments, Raonsxrepublica.cat. El dia 5 de desembre a les 10.33 h del matí va fer una crida per trobar contraargumentadors a causa de la gran quantitat de preguntes que rep. La idea és posar a disposició bústies on la gent pugui preguntar i respondre amb arguments sòlids, clars i concisos equivalents a un tuit i un enllaç de suport. El mateix dia 5 a les 19.19 h va dir que ja tenia suficients voluntaris per a la contraargumentació i va demanar un informàtic per muntar una llista de correu perquè qualsevol pogués enviar una pregunta i hi hagués voluntaris a punt per respondre.

La resposta dels milers “d’agents” sempre és massiva i gairebé immediata. Demana una veu nadiua en anglès i n’obté una en quatre minuts. A les 21.16 h porta els nens a dormir. A les 23.24 h fa el primer test amb una pregunta. A les 23.32 h rep la resposta. Un segon test uns minuts més tard mostra que Google Groups, on ha allotjat la conversa, quedarà petit i demana que algú pensi en un sistema que permeti gestionar les altes de voluntaris, ordenar missatges i marcar els respostos. L’endemà a les 11.14 h ja té més de vint propostes de solució al mateix temps que demana un equip de programació. A les 12.10 h diu que ja no necessita més programadors. Passa l’acció a Chat.io. A les 12.58 h demana un voluntari per fer un compte al Twitter per les Raons per la República i una hora més tard el compte està en funcionament. A les 17.27 h té pics de dues preguntes per segon i 1.400 preguntes respostes. A les 20.34 h, els dubtes aclarits són 3.200. Apareixen problemes informàtics que es resolen sobre la marxa, o atacs de ForoCoches que s’afronten sense problemes. Els creadors de Chat.io agraeixen la prova involuntària d’estrès del seu software, que ha mostrat problemes i que solucionen en 10 minuts. El 8 de desembre, després de 48 h de funcionament, “el monstre” ja ha respost 10.000 consultes.

Els agents de Raons per la República, vist l’èxit, proposen una altra idea, Birres per la República, perquè els bars que vulguin creïn un espai de discussió d’arguments cara a cara: “Convida un amic a una cervesa per parlar de la República!” Dimecres, la darrera vegada que ho vaig mirar, ja n’hi havia una quarantena repartits per tot el territori. La crida la feia el 8 de desembre a les 13.03 h i a les 13.16 h ja existia un @Birresrepublica. Ho anuncia i demana un avatar que li arriba al cap de 10 minuts i una propietària d’un bar suggereix que es facin cartells per anunciar que, al seu establiment, s’hi fan converses per aclarir dubtes. Al cap d’una hora ja té sis cartells, i en 24 hores els Triple Malta anuncien que componen una cançó per a Birres.

Ara demana voluntaris per arribar on TV3 no pot a causa del 155. Es tracta de Streaming per la Democràcia amb directes fets per la gent de tots els actes i accions per la República per difondre per internet. I moltes més idees i accions que no tinc espai per explicar però que trobareu sense problema. CNI Catalunya arriba on l’ANC i Òmnium no poden arribar. Les idees són sempre col·laboratives, ell només fa encaixar les peces, sovint molt complicades.

Som imparables a causa d’iniciatives com aquesta perquè sabem que nosaltres som molt més potents que jo. Per això, el dia 21-D hem de votar. No tenim alternativa. Com diu el cartell que el CNI intenta esbrinar qui ha fet: “Un pas endavant o 40 anys enrere. Tu mateix!”