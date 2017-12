Diada de Mallorca

Clam popular a Palma per la independència i la llibertat dels presos polítics

Milers de persones, unes cinc mil segons diverses fonts dels convocants han participat aquest veapre a Palma en la manifestació com a cloenda dels actes reivindicatius d'aquests dies s'han dut a terme a l'illa en commemoració de la Diada. pel Bloc d'Unitat Popular (BUP), sota el lema 'A Mallorca decidim: Independència, Països Catalans', al costat de la plataforma 31D.

El recorregut s'ha iniciat a les 18.30 hores en el Passeig del Born. Des de l'inici de la marxa s'han sentit proclames demanant la llibertat dels presos polítics, a favor de la independència i pel Dret a Decidir de Mallorca i les Illes. La manifestació, que ha comptat amb la participació de xeremiers de Mallorca, ha conclòs amb la lectura lectura de dos manifestos, un en nom de la Plataforma 31-D i l’altre en nom del BUP al final del carrer de Sant Miquel.

L’actor mallorquí Antoni Lluís Reyes, en representació de la plataforma, va iniciar les seves paraules amb un “bona Diada de bon de veres i oficial” i va recordar al Principat, "tenim una república germana que tard o d’hora començarà a rodar”.

En nom del BUP va parlar Bel Duran que voler dedicar la manifestació a la memòria de Macià Manera, qui va convocar la primera manifestació de fa 30 anys, i a les feministes encausades. Va criticar el Consell de Mallorca per haver organitzat els actes de la Diada “al marge i d’esquena” a les entitats que durant anys se n’han fet càrrec. “El Consell no pot apartar-nos de la nostra diada”, va denunciar, i va instar la institució a fer autocrítica i a treballar conjuntament per fer “la Diada que es mereix Mallorca”.

Durant la Festa de l'Estandard s'han viscut moments de tensió

Durant l'ofrena floral de la Festa de l'Estardat, com sol ser habitual, desenes de persones convocades per grups han reivindicat el caràcter 'mallorquí' de la festa, enfront de les reivindicacions sobiranistes.

Segons ha pogut saber dBalears la Policia Nacional espanyola ha deixat entrar els grups gonelles amb els pals de les seves banderes, mentre que no ho ha deixat fer a les entitats independentistes. Segons s'ha pogut saber, dos membres d'entitats sobiranistes de Mallorca han estat identificats.