Bateig de la plaça 1 d'octubre a Girona

Demà a les 11.30h el CDR de Girona i Salt i Girona Vota faran el bateig de la plaça 1 d'octubre de la plaça Constitució. També es farà una encartellada popular i un vermut solidari A més a més, la candidata de la CUP Laia Pèlach farà atenció a mitjans sobre temàtica de procés consituent i defensa d'una constitució catalana. La plaça Constitució (demà rebatejada com a "1 d'Octubre") és al costat de la Delegación del Gobierno Español de Girona i anteriorment havia estat rebatejada en diverses ocasions com a plaça "Ovidi Montllor".

El passat 2 d'octubre l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis va convocar un ple extraordinari on es va aprovar per que la plaça de davant del pavelló (el col·legi electoral on havia d'anar a votar el President Puigdemont que fou assaltat per la Guàrdia Civil) passés a anomenar-se 'Plaça de l'1 d'Octubre' (el ple també va aprovar declarar el delegat del govern espanyol, Enric Millo, persona non grata al municipi i que sigui l'administració espanyola qui pagui les despeses pels desperfectes fets per la GC al pavelló).