Acte central de campanya de la CUP-CC a Girona

Avui a tres quarts de sis de la tarda més de mil persones s'han reunit al palau firal de la Devesa a l'acte central de campanya de la CUP-CC a la demarcació de Girona. Acte que ha començat amb l'emissió del vídeo de presentació de la llista de la CUP-Crida Constituent per Girona. Tot seguit Laia Pèlach, regidora de la CUP a la ciutat de Girona, ha fet el primer parlament de l'acte recordant els presos polítics i la campanya que s'està fent a Girona (i a tot el país) per demanar el seu alliberament ( ha informant als assistents que el Pont de Ferro tornava a lluir llaços grocs després que ahir algú els arrenqués).

Poc després l'exdiputat de la CUP per la demarcació de Girona Benet Salellas ha reivindicat la via unilateral "des de baix" i l'exdiputada per la demarcació de Lleida Mireia Boya ha reivindicat el moviment ecologista. Abans de es pugés a l'escenari una urna del referèndum s’ha projectat un vídeo sobre la vaga general del dia 3 d’octubre a Girona.

A un quart de set ha sigut el torn d’Albano Dante Fachin i David Fernández. L’ex-membre de Podem-Catalunya ha revelat que Pablo Iglesias va dir-li en un despatx de Madrid «Diós no quiera que haya referendum». Fernández ha afirmat que Soraya Saenz de Santamaría és «el túnel del temps» i C’s «el partit de la fiscalia i la policia». La intervenció de l’exdiputat de la CUP ha acabat amb les frases «Que no guanyi la impunitat! La república arribarà ! Seguirem dempeus!».

L’acte ha acabat amb la intervenció de Dani Cornellà (alcalde de la CUP a Celrà) i Natàlia Sànchez (regidora de la CUP a Figueres) que han afirmat que no es tornarà a la «Catalunya autonomista» i que «seguirem dempeus defensant la república».