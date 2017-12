Presos Polítics

2 mesos i les places plenes per llibertat dels presos polítics

Aquest dissabte ha fet dos mesos que l’Audiència Nacional va enviar a presó Jordi Sànchez, llavors president de l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, acusats d’un delicte de sedició pels fets produïts davant la conselleria d’Economia, el passat 20 de setembre.

Aquest vespre, per mostrar suport als empresonats, però també per denunciar la injustícia del seu empresonament, milers de persones s’han concentrat davant dels ajuntaments de tot el país en unes concentracions convocades per les dues entitats sobiranistes, ANC i Òmnium. A Barcelona, la plaça Sant Jaume s’ha omplert de gom a gom.

Enric Blanes, secretari nacional de l’ANC, ha agraït l’escalf de la gent cap a Jordi Sànchez, i ha explicat que després de la intervenció que va fer ahir en un acte polític, avui ha estat canviat de mòdul com a represàlia. “En el moment que ha parlat l’han castigat per motius polítics”, ha dit Blanes.

Al seu torn, Marcel Mauri ha dit que la causa de Catalunya és la de la democràcia, i que es reivindica als carrers però es guanya a les urnes. “Convertim la tristesa i la indignació en arguments” ha demanat Mauri. “Que ningú es quedi a casa” ha exclamat, i ha demanat que les urnes siguin aquest dijous un esclat a favor de la llibertat dels presos polítics i dels que es troben a l’exili, però també a favor de la llibertat del país. “Aquest dijous ens ho juguem tot” ha acabat.

“Un estat de dret boterut”

“N’hi ha que no els agradaria que avui fóssim aquí recordant que els Jordis són a la presó, ja fa dos mesos”. Així comença el manifest que s’ha llegit, que es pot llegir aquí, i que critica durament les restriccions democràtiques que s’estan vivint aquets dies, com la prohibició de manifestar-se o de portar llaços grocs.

El comunicat es refereix a Espanya com un “estat de dret boterut”, sense separació de poders ni lliure exercici dels drets i llibertats fonamentals”, i el confronta amb Bèlgica, on la justícia ha actuat independentment, sense cedir a cap pressió. De fet, afirma que empresonar polítics i dissoldre parlaments és un acte “propi de les tiranies”.

Finament, el manifest també agraeix “l’escalf” de la gent i demana mantenir la constància, l’ànim i la mobilització, i emplaça la ciutadania a votar massivament el proper dijous, dia 21, perquè la victòria és l’únic camí per alliberar els Jordis, el vicepresident Junqueras i el conseller Forn.

Mobilització permanent a plaça Catalunya

Les mobilitzacions continuen. Aquesta hi ha una acampada a la plaça Catalunya aculli novament una acampada simbòlica per demanar l’alliberament dels presos polítics i que puguin tornar a casa seva per les festes de Nadal. De fet, ahir al vespre, la plaça va acollir centenars de persones que van omplir la plaça de llaços grocs en protesta per l’empresonament de Sànchez, Cuixart, Junqueras i Forn.

La convocatòria, espontània i ciutadana, ha anat congregant gent des d’ahir, i està previst que aquesta nit s’hi concentri novament la ciutadania per pernoctar-hi i seguir amb la protesta.