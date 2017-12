Diada de Mallorca

"Mallorca Lliure!" organitza un debat per parlar d'estratègies per la sobirania

Amb motiu de la Diada, la campanya "Mallorca Lliure!" ha organitzat una taula rodona titulada 'Estratègies per una Mallorca lliure'. La intenció és dur a terme un debat sobre com s'ha d'articular la lluita cap un nou estatus polític per a la nostra illa.

Per això s'han convidat ponents de diferents ideologies i trajectòries polítiques. Així, hi haurà Joan Llodrà (regidor de MÉS-Esquerra a Manacor i president d'Esquerra Republicana de les illes), Margalida Ramis (activista ecologista i portaveu del GOB), Aina Sastre (regidora de MÉS per Alaró i directora insular de política lingüística), Aurora Jhardi (regidora de Podem a Palma) i Tomeu Martí (activista cultural i periodista).