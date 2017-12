EUSKAL HERRIA

“Expropien” 400 euros a una candidata de C’s

Marta Saldaña (una candidata del partit d'Albert Rivera al País Basc) va perdre la seva cartera i la va recuperar amb una nota en què un anònim remitent assegurava que destinaria els 400 euros que hi havia a dins de la cartera als presos polítics catalans.



L'empresària vitoriana Marta Saldaña, candidata de Ciutadans per Àlaba, va tenir una sorpresa quan fa uns dies la Policia Municipal li va lliurar la cartera que havia perdut el dia 2 de novembre al curt trajecte, de tot just 50 metres, que dista entre la seva casa a Vitòria i un basar xinès on acabava de realitzar unes compres. Anava carregada amb dues bosses i la seva idea és que la cartera va poder caure-li de la bandolera en creuar el carrer. Va avisar a la policia que al cap d'uns dies li va anunciar que l'objecte perdut havia aparegut "en una bústia de Correus".



La persona que va trobar la cartera de la candidata de C's li va tornar la cartera que havia perdut amb tota la documentació (DNI, carnet de conduir...) però va ingressar els diners qui hi havia dins a la caixa de resistència dels presos polítics catalans i ho va reivindicar mitjançant una nota.