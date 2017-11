StopFeixisme

La CUP posa en coneixement de la Junta Electoral i del Mossos una concentració que l’extrema dreta davant la seva seu

La Candidatura d’Unitat Popular vol denunciar públicament que l’organització d’extrema dreta SOMATEMPS pretén concentrar-se davant de la seu nacional de la CUP a Barcelona el proper dissabte 2 de desembre. Es dóna la circumstància que el mateix dia la CUP-Crida Constituent té previst reunir el Consell Polític de l’organització a la seu nacional per tancar el seu programa per a les eleccions del proper 21 de desembre.



Davant d’aquest fets,

1. No ens faran callar. La CUP mantindrà la reunió prevista per aquest dissabte a la seu nacional. Hem pres la decisió de no deixar-nos intimidar i no aturarem la nostra activitat política per les amenaces feixistes.



2. La CUP ha posat en coneixement de la Junta Electoral i dels Mossos d’Esquadra la convocatòria de l’extrema dreta davant de la nostra seu amb la voluntat que aquesta concentració sigui desautoritzada i que es garanteixi en tot moment el normal desenvolupament de la nostra activitat política.

3. En el darrer any la seu de la CUP ja ha estat objectiu en diverses ocasions d’aquests grups feixistes, els quals han fet de pintades i sabotatges contra les nostres instal·lacions. Per altra banda, cal recordar que en la ràtzia del passat 20 de setembre la nostra seu també va ser objectiu de la policia nacional espanyola, qui va intentar accedir-hi sense cap autorització i va mantenir un setge de 7 hores davant d’una seu defensada per milers de persones.

4. Denunciem un cop més la violència que l’extrema dreta està escampant arreu del país amb les seves concentracions o en les mobilitzacions organitzades per Societat Civil Catalana juntament amb C’s, PSC i PP. Per la CUP, aquesta activitat de l’extrema dreta no és un fet casual i entenem que forma part d’una estratègia d’Estat per impedir amb violència i amenaces el desplegament de la República Catalana.