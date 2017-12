L'alcalde d’Argentona citat a declarar per no haver impedit el referèndum

Dilluns passat, l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, va rebre la notificació en la qual se'l cita a declarar el dimarts dia 5 de desembre a la Ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet de Llobregat, el dia que, precisament, s'inicia la campanya electoral pel 21D.

La Fiscalia creu que va cometre els delictes de desobediència, obstrucció a la justícia i prevaricació, tres delictes que podrien comportar tant inhabilitació com multa o penes de presó. "Ells entenen que a Argentona es va permetre el referèndum i la campanya prèvia i que això és il·legal" ha afirmat Calvo a Ràdio Argentona. Però l'alcalde creu que el seu paper i la seva "obligació com a alcalde és que la gent pugui votar en el referèndum", remarca a l'emissora.

Tot i això, Eudald Calvo i els advocats de la CUP estan estudiant la possibilitat que vagi a la Ciutat de la Justícia el dia 5 de desembre però no declari. "El més probable és que si haig de declarar sigui davant del jutge no davant de dos policies espanyols que no sé ben bé què estan fent" ha sentenciat.

En aquests procés judicial obert també hi ha el cap de la Policia Local, Pere Anglada. Ara bé, Calvo confia que el Cap de la Policia Local d'Argentona quedi al marge del judici perquè "no té cap sentit" que se'l mantingui, ja que és un funcionari que compleix les ordre de l'alcalde.