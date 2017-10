Repressió 29M

Vist per sentència el judici contra el vaguista del 29M enmig del context repressiu generalitzat

Aquest dijous 5 d’octubre al migdia ha quedat vist per sentència el judici on Andreu Curto, un jove de Tortosa i veí de Sants, s’enfronta a 4 anys de presó per participar a la vaga general del 29 de març de 2012.

El judici s’ha fixat enmig d’un context elevadament repressiu per part de l’Estat espanyol amb els fets que es van viure a tot el país els passats 20 de setembre i 1 d’otubre. A més, coincideix amb la mobilització massiva que van tenir lloc el passat dimarts, també en el context d’una altra vaga general contra les polítiques repressives del Règim del 78.

El seu advocat, Eduardo Cáliz, recorda que “el Règim del 78, l’Estat espanyol i la fiscalia no ho perdonen i combatran amb els seus mecanismes legals i no legals per evitar la lluita pacífica de la gent com va ser la de l’Andreu el 29 de març o com van ser les de l’altre dia”. “Només respon a criteris polítics de lluita contra la dissidència i atemorir a la població que lluita a defensar els seus drets i que surt a defensar allò que creuen necessari, com era defensar els drets dels treballadors davant la reforma laboral del Partit Popular al 2012”.

Andreu Curto va participar en un piquet durant la vaga contra la reforma laboral del Partit Popular, enmig de la greu crisi econòmica i social que estàvem vivint. Milers de persones van sortir al carrer per a defensar els drets socials i col·lectius que s’estaven retallant. La mobilització va acabar amb més d’un centenar de persones detingudes. D’aquestes, cinc van ingressar en presó preventiva sense cap tipus de proves. Una d’elles, Andreu Curto, va passar a ser empresonat durant 23 dies.