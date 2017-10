#benvingudarepública

Un vídeo de 'benvinguda a la República Catalana' supera les 60.000 visites

El vídeo ‘Catalunya, 1 d’octubre de 2017. Homenatge a la gent que ho ha fet possible’ acaba donant la benvinguda a la República de Catalunya

Un vídeo de benvinguda a la República Catalana supera les 60.000 visites a la pàgina web Vimeo. El vídeo titulat ‘Catalunya, 1 d’octubre de 2017. Homenatge a la gent que ho ha fet possible’ acaba donant la benvinguda a la República de Catalunya i va acompanyat del següent text “Catalonia, October 1, 2017. Tribute to the people who made it possible / Idea, gravació, muntatge i postproducció de la barbàrie viscuda l'1 d'octubre de 2017. Gràcies als que van resistir de forma pacífica i que van ajudar a que poguéssim votar.”.