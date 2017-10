Referèndum

Tamazgha denuncia la repressió espanyola a Catalunya

Tamazgha ha denunciar l'actitud de l'Estat espanyol, que va utilitzar la violència per evitar que els catalans participessin en el referèndum sobre l'autodeterminació catalana.

"L'Estat espanyol acaba de donar un pas més, amb pesades conseqüències. Acaba de signar la ruptura inevitable entre Espanya i Catalunya. De fet, en la història que vincula les dues entitats, hi haurà, demà, un front i un després de l'1 d'octubre", remarca

Aturar la violència de l'Estat espanyol a Catalunya

Aquest diumenge, 1 d'octubre, dia del referèndum d'autodeterminació organitzat per les autoritats catalanes, els catalans van haver de decidir sobre el futur del seu país, Catalunya. Però ara les autoritats espanyoles, en la seqüència lògica de la seva bogeria per prohibir, a tota costa, un acte pacífic i democràtic, utilitzen la violència per evitar que es produeixi la votació.

Els agents de la policia espanyola van intervenir en diverses jornades de votació per la força, i van agafar les urnes i les urnes que impedien que els ciutadans votessin. En alguns centres electorals, la policia va evacuar brutalment ciutadans pacífics. Actituds dignes dels estats deshonestos de la policia i altres sistemes dictatorials. Els mitjans de comunicació van anunciar a primera hora de la tarda prop d'un centenar de ferits.Les imatges i els vídeos que circulen mostren el grau de violència i la "bogeria" de la policia espanyola.Escenes increïbles i inimaginables en aquesta part d'Europa on es creu que la repressió i la violació de les llibertats civils acaben.

Tamazgha denuncia l'actitud irresponsable i violenta de l'Estat espanyol. Aquesta actitud és un desafiament greu per a la democràcia i l'acció pacífica. Aquesta deriva tindrà, sens dubte, conseqüències greus i només les autoritats espanyoles i el govern de la monarquia espanyola assumi la responsabilitat.

Fem una crida als estats europeus, en particular al veí francès, a més de la Unió Europea a sortir del silenci cómplice de recordar l'Estat espanyol a la raó i denunciar aquesta violència injustificable.

Tamazgha reitera el seu suport al poble català i li mostra la seva total solidaritat en la seva lluita per accedir a la seva sobirania i llibertat. Estem convençuts, una vegada més, que res no frenarà la voluntat del poble català d'assolir la seva independència per la qual lluitava durant dècades. I no es tracta, sobretot, dels mètodes espanyols que recorden les hores fosques del regnat del franquisme, que debilitaran la voluntat catalana d'anar cap a la seva independència.